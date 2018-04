Soome lahtised meistrivõistlused Brasiilia jiu-jitsus – kullasära jäi sinna, Eestisse tuli kolm hõbe- ja kolm pronksmedalit

Eelmisel nädalavahetusel toimusid Soome lahtised meistrivõistlused Brasiilia jiu-jitsus, kus ka eestlased olid rohkelt esindatud. Kullasära jäi seekord küll Soome, kuid koju toodi kolm hõbe- ja kolm kuldmedalit.

Eestlaste parima tulemuse tegi Tartu spordiklubi Võimla peatreener Jorgen Matsi, kes võitis meeste pruunide ja mustade vööde kategoorias (-76 kg) hõbemedali.

Matsi võitis raske poolfinaalmatši punktidega 5:4, kuid finaalis kaotas käelukuga Skandinaavia ühele parimale noorele pruunile vööle Emad Omranile.

Tulemus oli tähelepanuväärne – vahepeal sportlikus vabavõitluses karjääri teinud ja seejärel laste kasvatamisele keskendunud Matsi võitis säärase medali viimati 13 aastat tagasi.

„Tase on aastatega tohutult tõusnud, kuid olen rõõmus, et peale pikka pausi suudan konkurentsis püsida,“ on Jorgen Matsi rahulolev. „Esimene vastane oli minu jaoks mõnus katsumus, Emad mängib aga hoopis teises liigas ja kaotus talle oli kiire ja kindel“.

Hästi esines ka Tallinna spordiklubi 3D Treening sportlane Asko Häusler, kes teenis meeste valgete vööde kategoorias (-100,5 kg) hõbemedali ja valgete vööde absoluutkategoorias pronksmedali.

Naistest tõid medalid koju valgete vööde kategoorias spordiklubist Võimla Anne-Mai Pall (hõbemedal; -69 kg) ja 3D Treeningu võitleja Laura Mallene (pronksmedal; 69+ kg).

Pettumuse osaliseks pidid seekord saama vastsed Euroopa meistrid Kristjan Mäe (GB Gym) ja Taavi Vaigla (3D Treening).