Sõdalane Marko Šults: kõige rohkem õpib kaotusest

Marko alistas eelmisel Fightlandil Pärnus Kenneth Simsoni. Mõisaküla Fightil augustis võitis ta Dmitri Tsvetkovi ja lõi kohe ikka nii sodiks, et Dmitri ei tõusnud pool minutit. Järgmist vastast ta palju analüüsinud pole, kuid teab, et lätlane on kogenud ja poksitaustaga. „Ta lööb kätega palju ja on paremakäeline,“ räägib Šults.

Kuidas leidsid võitlusspordi?

Olen väiksest peale päris aktiivne ja sportlik inimene olnud. Võitlusspordi avastasin enda jaoks üsnagi varakult, filme, videosi vaadates. Tegelesin natuke karate ja džuudoga algklassides või lasteaia ajal umbes. Oli soov ka kikkpoksiga tegeleda, aga tollel ajal polnud see ala Eestis nii aktuaalne ja minu ema pidas seda ka liiga vägivaldseks. Aga kui olin umbes 15-aastane, siis õnneks see muutus. Läksin esimest korda taipoksitrenni ja see ala hakkas mulle kohe meeldima. Mingi seitse-kaheksa kuud läks mööda, siis pakuti, et võiks võistelda. Siiani olen võitlusspordiga tegelenud ja tegelen edaspidigi.

Mis motiveerib iga päev trenni minema?

Mind motiveerib tahe saada paremaks. Ma tean, et alati saan trennist häid emotsioone ja kuna ma ka võistlen, siis on hädavajalik palju trenni teha, et matšideks valmis olla.

Kui oluline on võitleja jaoks võistlusmatš?

Väga oluline, sest igast matšist õpid midagi ja võitleja jaoks ongi oluline saada kogemusi ja häid matše.

Millest õpid rohkem: kaotusest või võidust?

Kõige rohkem õpib kaotusest, kuna keegi ei mõtle eriti peale võitmist: ,,Miks ma võitsin?“ Põhjalikum eneseanalüüs on alati peale kaotust, kui tekib küsimus, et miks ma kaotasin või mida oleks võinud paremini teha.

Kuidas matšiks valmistud?

Matšiks valmistun trenni tehes: jooksutrennid tehnika- ja sparringutrennidega.