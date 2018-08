Septembris Tartus toimuval Duel 2 Fightil saab näha Eesti paremaid võitlejaid

Duel Fight Seriesi (DFS) teine osavõistlus Duel 2 Fight toimub Tartus A. Le Coq spordihoones 15. septembril. Ürituse eesmärk on tuua maailmatasemel võitlused Lõuna-Eesti publikuni. “Tartu on olnud pikka aega võitlusspordist eemal, kuid huvi selle vastu on suur. Seda näitas kevadel toimunud Duel 1 Fightil osalenute hulk. Loomulikult saavad tartlased kaasa elada ka omakandimehele Ott Remmerile, kes eelmisel osavõistlusel oli sunnitud kulmuhaava tõttu võidust loobuma, kuid lubas sel korral kodupublikule kindlat võitu,” ütles ürituse peakorraldaja Igor Golubev.

Duel 2 Fightil osalevad Eesti hetke parimad võitlejad Markko Moisar, Andi Uustalu, Ott Remmer, Hendrik Themas, Tarmo Kõrs, Karl Kvell ja esmakordselt toimub Duel Fightil naistematš, kus ringi astub Eesti edukaim naisvõitleja Andra Aho. Kodumaale saabub ka välismaal profileiba teeniv MMA-võitleja Andy “Kiskja” Manzolo.

15. septembril Tartus toimuva Duel 2 Fighti õhtujuht on Genka. Piletid üritusele on juba saadaval Piletilevist. Lisaks on võimalik osta VIP laud ringi äärde, mis sisaldab parimat vaadet, eraldi sissepääsu ja suupisteid.

