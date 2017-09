Selgus McGregori järgmise matši toimumisaeg

Kahe nädala eest Floyd Mayweatheri vastu poksidebüüdi teinud Conor McGregor on suundumas tagasi UFC-sse, kuid arvatavasti enne järgmist aastat teda võitlemas ei näe.

Iirlase treener John Kavanaghi arvates ei jõua lihtsalt ajaliselt enam selle aastanumbri sees matši korraldada. "Palju aega läheb planeerimisse ja treeninglaagrisse. Raske on ettekujutada, et see aasta jõuaks seda korraldada," ütles ta.

Kuid Kavanagh ütles naljatades, et McGregor on siiski see, kes lõpuks otsustab: "Teades Conorit, siis ta võib täna õhtul mulle saata sõnumi, mis ütleb vastupidist."

Treener ise loodab näha oma hoolealuse ja Nate Diazi vahelist kolmandat kohtumist.