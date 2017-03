End Eesti kõrgeima tasemega profipoksiüritusena tutvustav Warrior Fight Series avaldas oma teise võitlusse astuva paari, kus kohalik kindamees Kaupo Arro läheb karjääri kolmandat võitu jahtima kogenud iirlase vastu.

Arro vastaseks on 25. märtsil Tondiraba jäähallis profikarjääri jooksul 9 võitu ning 9 kaotust teeninud Michael Kelly.

"Vastase puhul taaskord allahindlust ei teinud," räägib käevigastusest taastuv Arro, kes tegi debüüdi eelmise aasta oktoobris Ahvenamaal, alistades kohtunike ühehäälse otsusega Rootsi esinumbri Michael Obini.

Arro vastane Michael Kelly alustas karjääri suurepäraselt, võites oma esimesest üheksast matšist kaheksa ning teenis ühe viigi. Pärast seda jõudis Kelly 2010. aastal Iiri kergekaalu tiitlimatšini, kus pidi tunnistama tänaseks juba mitmel kergekeskkaalu tiitlimatšil võidelnud Frankie Gavini paremust.

Pärast kaotust on Kelly pakkunud lahinguid mitmele tipu lähedal olevale poksijale, alates WBO interkontinentaal tiitlit omavast Bradley Saundersist (12 võitu, 1 kaotus) lõpetades ukrainlaste tõusva tähe Michiko Beseliaga (14 võitu, 0 kaotust).

"Eesmärk on näidata suurepärast poksi," lubab Arro.

25. märtsil leiab Tondiraba Jäähallis aset profipoksi värske seeriaüritus Warrior Fight Series 1, mis toob esmakordselt ühe õhtu jooksul ringi kõik Eesti parimad profipoksijad.

Esimese võitluspaarina on publikule juba välja hõigatud Mirkko Moisari ning Feodor Vinogradovi duell, mis tõotab tulla tõeliselt tuline.

Esmakordselt pealinna ajaloos astuvad Tondiraba jäähallis publiku rõõmuks ringi ka Ameerika profimaadluse esindajad – Euroopa wrestlingu staar Starbuck ning Vene raskekaalu tšempion vägilane Vladimir Kulakov.

Sõdalaste nimekiri 25. märtsiks Tondiraba jäähallis:

Balti profipoksimeister Pavel Semjonov (17 võitu, 6 kaotust, 2 viiki) vs Vene profipoksija Ismail Iliev (9 võitu, 0 kaotust, 1 viik)

Soome profipoksi säravaim kuju Dayron Lester (7 võitu, 0 kaotust) vs TBA

Eesti profipoksi tõusev täht Kaupo Arro (2 võitu, 0 kaotust) vs TBA

Soome profipoksija Timo-Juhani Hirvikangas (4 võitu, 1 kaotus) vs TBA

Eesti profipoksi tõusev täht Rain Karlson (1 võit, 0 kaotust) vs TBA

Eesti profipoksija Mirkko Moisar (5 võitu, 4 kaotust) vs Vene profipoksija Fedor Vinogradov (3 võitu, 0 kaotust)

Soome profipoksija Tomi Silvennoinen (5 võitu, 1 kaotus) vs TBA

Profipoksi siirduv Eesti 11-kordne poksimeister Ainar Karlson (debüüt) vs TBA

“Kolme Maestro Karikas”

Amatöörpoks:

Mitmekordne Eesti meister Artur Zarva vs TBA

Gennadi Štšerbin vs TBA

Raskekaalu Eesti meister Ivan Pchelnikov vs TBA

Ameerika wrestling:

"The Rebel" StarBuck vs. Vladimir Kulakov