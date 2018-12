Selgub spordimaailma läbi aegade kõige karmim naine

Juba võitlusõhtu eel on välja hõigatud, et Cyborgi ja Nunese matš selgitab välja kõige karmima naisvõitleja ehk selgub läbi aega parim naine MMA-ringis, kirjutab Forbes.

Läbi aegade parimast naisvõitlejast rääkides tuleb kõigil huulile ikka Ronda Rousey nimi. Praeguseks profikarjääri lõpetanud Rousey on jätkuvalt kõige tähtsamaks naisvõitlejaks, kes oli sel alal suures plaanis teerajajaks, kuid nüüdseks on peale kasvanud uued ja tugevamad tegijad.

Rousey karjäär lõppes teatavasti kahe kaotusega. Esmalt jäi ta alla Holly Holmile ja seejärel Nunesile. Nunes seljatas Rousey seejuures juba avaraundis. Cyborg tegi omakorda aga tuule alla Holmile.

Seniseid karjääre hinnates peetaksegi Brasiilias sündinud Cyborgi ja Nunest parimateks naisvõitlejateks ning omavahel selgitatakse nüüd parim.

Cyborgile kuulub praegu UFC sulgkaalu tiitel. Profina on tal kirjas 20 võitu ja üks kaotus. Ainsaks kaotuseks on seni jäänud tema profikarjääri avamatš. UFC kukk-kaalu tiitlit omav Nunes on kirja saanud 16 võitu ja neli kaotust. Vastase paremust pidi ta viimati aga tunnistama 2014. aasta septembris.

Nagu ütles Cybrogi treener Jason Parillo, siis trennis saavad 33-aastase Cyborgi käest nahutada ka mehed. ”Trennis läheb ta tihti meestega vastamisi. Ta kolgib neid ikka korralikult,” teatas Parillo.