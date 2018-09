Sarivägistajast kahekordne olümpiavõitja sai eluaegse võistluskeelu

Lopezi vastu on esitatud vähemalt kolm vägistamissüüdistust. Esimesena esitas kaebuse endine USA taekwondo juunioride koondise liige Amber Means, kelle väitel andis Lopez talle narkootikume ja seejärel vägistas ta.

Teisena esitas süüdistuse Lopezi endine tüdruksõber Mandy Meloon, kelle sõnul vägistas olümpiavõitja teda nende kuueaastase suhte jooksul korduvalt.

Kõige räigema kaebusega tuli välja Lopezi perekonnatuttav ja samuti taekwondoga tegelev Nina Zampetti. Tema väitel vägistati teda olümpiavõitja poolt juba 14-aastaselt. Zampetti rääkis toona juhtunust Lopezi õele Dianale, kes aga teda ei uskunud ja asus hoopis oma venda kaitsma.

Zampetti paljastas kuulsa sportlase teod tänu oma õele Conniele, kes julgustas teda Lopezi vastu tunnistama.

"Mul on hea meel, et lõpuks ometi tõde päevavalgele tuli ja mind kuulda võeti. Pärast pikki aastaid saadi aru, et ta pole see, kes arvati," sõnas Nina Zampetti USA Today`le.

Uurimise all on ka 39-aastase olümpiavõitja treenerist vend Jean Lopez, keda süüdistatakse vägivallategudes ja inimkaubandusega tegelemises. Vastavalt süüdistustele on vennad koos seksuaalselt ära kasutanud 48 naist.

Maailma taekwondo föderatsioon (WTF) on karistanud nii Steven kui Jean Lopezit eluaegse võistluskeelu ja treenerina tegutsemise keeluga.