Rusikakangelasi Nurmagomedovit ja McGregorit karistati võistluskeeluga

Nurmagomedov alistas McGregori neljandas raundis kägistusvõttega, kuid vahetult pärast matši lõppu puhkes suur kaklus - Nurmagomedov ronis üle võrgu ja tungis McGregori kaaskonnale kallale, samal ajal kakles iirlane Dagestani võitleja tiimi liikmetega.

Nevada spordikomisjon määras täna esialgse võistluskeelu mõlemale vabavõitlejale, teatab BBC Sport. Selle kuu lõpus kuulatakse sportlased uurimise käigus üle ning pole välistatud, et võistluskeeldu võidakse pikendada.

Kui algselt ähvardas UFC Nurmagomedovilt meistrivöö ära võtta, siis nüüdseks on vabavõitlussarja president Dana White kinnitanud, et võitjale jääb meistrivöö alles. Küll on aga Nurmagomedovi preemiaraha - 2 miljonit dollarit - siiani välja maksmata.

Siiani on õhus ka võimalus, et Nurmagomedovi ja McGregori vahel peetakse kordusmatš.