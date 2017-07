Romet "Purustaja" Reilsoni vastus Nurmsoo väljakutsele: kahju, et ärplemise taga pole sellist taset, nagu väidetakse

Eesti võitlusspordimaastikul on viimastel päevadel kirgi kütnud küsimus, kas kaotuseta püsiv taipoksija Romet Reilson, kes Delfi TV-s teatas, et tal pole enam kodulinnas Pärnus väärikaid vastaseid, võtab vastu teda Facebooki vahendusel õrritanud teise pärnaka Kaijo Nurmsoo väljakutse

Delfil on suur rõõm esimesena teada anda, et võtab! Reilson alias Purustaja jääb oma sõnade juurde ehk ei näe endiselt Pärnus kedagi, kes talle vastu võiks saada.

"Iga mees vastutab oma sõnade eest. Samas tean, et väjakutse on sinu teadmisel kirjutatud teise mehe poolt. Rõõmuga võtan su väljakutse vastu ja mul on tegelikult kahju, et selle ärplemise taga pole sellist taset nagu seal väidetakse. Matši reegliteks valin MMA," kõlas Reilsoni vastus.

Nurmsoo Facebooki kontol ilmus eelmisel nädalal kaks postitust, milles avaldas muu hulgas arvamust, et Reilsoni 26 järjestikust võitu on tulnud selgelt nõrgemate vastaste vastu. "Sa ütled intervjuus, et sulle pole kodukandis piisavalt teravate löökidega vastast, kes sulle pinget pakuks. Noh naljamees, selle poolest ma tuntud olengi ehk oma teravate löökide poolest. Seda võivad kõik mu vastased kinnitada. Sinust nooremana võitlesin juba Hong Kongis tiitli peale ning tegin tais mitmeid fighte. Sina võitled mingite tundmatutega ja hakkad ennast kõige paremaks tituleerima," kirjutas Nurmsoo.

Oma esimeses postituses pakkus Nurmsoo kohtumise ajaks detsembrit ning kohaks mõlema mehe kodulinna. Delfi andmetel on matši korraldamisest huvitatud mitmed isikud ning tõenäoliselt saab meeste mõõduvõtt toimuma mõne suurema võitlusgala raames.

Vaata mõlema mehe stiilinäiteid!

Nurmsoo:



Reilson: