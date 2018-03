Romet "Purustaja" Reilsoni ja Kaijo Nurmsoo vahel tuleb suvel kordusmatš!

Võitlussari Fightland toob juba 7. juulil Pärnus publiku ette Romet "Purustaja" Reilsoni ja talle hiljuti tehnilise nokaudiga kaotanud Kaijo Nurmsoo kordusmatši.

Alles 23. veebruaril läksid need mehed kauaoodatud matšis MMA ringis vastamisi. Reilson jätkas oma täiuslikku seeriat, võttes karjääri 29. järjestikuse võidu. Nurmsoole, kes ühes treeningul üles võetud Facebooki videos lubas Reilsonile uueks hüüdnimeks "Purustatud" panna, oli see seitsme võidu kõrvale neljas kaotus.

"Sa rääkisid minu kohta netis mingit s***a! Tahtsid mulle mingi hüüdnime panna? Ma panen sulle hoopis hüüdnime - Rosinapea!" teatas Reilson pärast matši.

Eesti võitlusspordimaastikul pole ammu (kui üldse) sellist hooplemist nähtud ning just see antud vastasseisu põnevaks teebki. Ilmselt ei andnud Nurmsoole veebruarikuu sündmused ja tema suunas lendu lastud solvangud ikkagi rahu ning mees tunneb, et ei ole veel viimast sõna öelnud. Ning mis oleks kordusmatšiks veel parem koht kui mõlema mehe enda kodulinn!

