"Purustaja" välja kutsunud Nurmsoo kaotas Mõisakülas Remmerile: kui kahtlejaid tekkis juurde, siis on see ainult hea

Kaijo Nurmsoo (vasakul) 2014. aastal Number One Fight Showl.

Eesti võitlusspordis oodatakse hetkel enim kahe kange pärnaka Romet "Purustaja" Reilsoni ja Kaijo Nurmsoo matši. Kui Reilson teeb eeldatavalt oma järgmise matši just aasta lõpu poole Nurmsoo vastu, siis viimane testis vormi juba möödunud nädalavahetusel Mõisakülas.

Üritusel nimega Mõisaküla Fight pidi Nurmsoo vastu võtma kaotuse Ott Remmerilt.

"Kaotasin kahjuks Ott Remmerile. Mõned põhjused takistasid minu maksimaalset esitust, kuid nende taha ei varju ja tunnistan, et Ott oli minust seekord parem," kirjutab Nurmsoo Facebookis.

"Selle eest respect talle. Loodetavasti annab ta mulle mõne aja pärast rematchi. Seekord ma polnud valmis, aga järgmine kord olen valmis (Purustaja vastu) - seda ma luban!!! Kui Kahtlejaid tekkis juurde, siis see on ainult hea, sest see annab mulle jõudu ja motivatsiooni. NB! Ees ootab maksimaalne treeninglaager."