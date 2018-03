Profipoksi valitseja Anthony Joshua võib UFC-ga sõlmida pool miljardit väärt lepingu

Profipoksi üliraskekaalus praegu kõige kõvemaks tegijaks olev Anthony Joshua võib tulevikus käed lüüa vabavõitlussarja UFC-ga. Nimelt soovib UFC hakata tulevikus Joshuat promoma. Väidetavalt peaks selline kokkulepe olema majanduslikult kasulik mõlemale osapoolele.

Joshua karjääri on alates 2013. aastast suunanud promootor Eddie Hearn ja Matchroom Boxing. Nüüd on UFC-sarja boss Dana White tulemas aga Euroopasse ja soovib Joshuaga kohtuda. The Telegraph kirjutab, et White tuleb Cardiffisse vaatama Joshua ning Joseph Parkeri tiitlimatši.

Joshua ja Parker kohtuvad 31. märtsil Cardiffis. Joshua poolt on mängus WBA, IBF-i ja IBO meistrivööd ning Parkeri poolt WBO meistrivöö.

“Joshuaga lepingu sõlmimine teeks UFC-st kohe poksimaailmas suure tegija. Britt võiks edaspidi ühe matši eest teenida 50 miljonit dollarit. Kogu sõlmitav leping võiks väärt olla 500 miljonit dollarit,“ kirjutab The Telegraph ning lisab, et Joshua on seni parimal juhul teeninud ühe matši eest 15 miljonit dollarit. Antud summa sai ta mullu, kui alistas Londonis Vladimir Klitško.

“Loomulikult kuulan ma pakkumise ära. Kui asi tundub loogiline, siis võime olla huvitatud. Seega olen väga õnnelik, et Dana tuleb matši vaatama. Loodetavasti saab tal olema põnev ja saame tulevikus koos raha teenida ja häid matše pidada,“ sõnas Joshua ise.

“Minu ja Eddie koostöö on väga hea. Olen kindel, et ka Eddie sooviks Dana'ga koostööd teha. Kui see on hea äri, siis on see ka mõistlik,“ lisas Joshua.

28-aastane Joshua on profina pidanud 20 matši ning need kõik nokaudiga võitnud.