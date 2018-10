Põrandaalune poksivõistlus Tallinna ööklubis: matšid kestavad nokaudini, punkte ei loeta

Eesti tuntuima kikkpoksija Mirkko Moisari korraldatava võistluse paarid pandi kokku Facebooki kaudu. Üritusel osalemiseks tuli üles laadida video ja teatada, et otsid vastast. Kes nägi, et ekraanil kõnelev mees võiks talle jõukohane olla, võis uues videos omakorda väljakutse esitada (vaata videoid allpool!). Oma osalemissoovist teatas ka üks tütarlaps, kuid paraku pole talle tänaseni vastast leidunud.

Tegemist on Eestis esimese taolise eksperimendiga. Osalejad poksivad tenniste ja teksade väel, nööridega ääristatud poksiringi kui sellist ei ole. Publiku ja poksijate vahele jäävad vaid turvamehed. Korraldajate poolt on saadaval ka amatöörpoksi kiivrid, kuid Moisari sõnul tahtis neid 20-st võitluspaarist kasutada vaid üks.

Enamus paarilisi on teineteisele varasemalt tundmatud. Vaid üks võitluspaar tunneb teineteist, kuid mingeid muid arvete klaarimisi meeste vahel ei ole.

"Mingeid muresid pigem lahendada ei ole. Vaid kaks võitlejat tunnevad teineteist, sest on ühe kandi inimesed," räägib Moisar, kes on säärase ürituse korraldamise plaane haudunud umbes aasta.

"Tahtsime poistega lihtsalt midagi uut teha. Jõudsime mõtetega sinnamaani välja, et prooviks, kudas selline sotsiaalne eksperiment mõjub."

Mingeid hirme Moisaril uue ürituse korraldajana ei ole. Võitlejate teenistuses on kolm meedikut ning kõrgendatud turvajõud. Kohtunikuna on ametis Mirkko ise, kuid punkte ei loeta. Matš kestab, kuni esimese mehe minimaalselt kolm kehaosa puudutavad põrandat või kuni keegi loobub.

"Mingit hirmu otseselt ei tunne, sest oleme kõik detailselt läbi mõelnud. Loodan, et tuleb kihvt kava ja inimestele läheb sõu hästi peale. Tahaks, et päeva lõpuks suruvad võitlejad teineteisel sõbralikult kätt ja ütlevad, et oli tore," räägib Moisar.