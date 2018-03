Poksimaailma valitseja Anthony Joshua: MMA-matš on minu jaoks üks võimalus

Poksimaailma valitsejaks tituleeritud Anthony Joshua tunnistas, et karjääri lõpus võib ta astuda ka MMA-ringi.

28-aastane WBA, IBF-i ja IBO meistrivööde omanik tunnistas, et tema eesmärgiks on olla tark poksija ja võtta eeskuju Floyd Mayweather juuniorist, kes suutis oma karjääri jooksul teha arvukalt häid valikuid, kirjutab The Telegraph.

“Tahan olla maailma kõige targem poksija. Vaadake Mayweatherit. Ta ei ole maailma kõige kurjem poksija, kuid teda teatakse targa poksijana. Ta oskab ringis käituda ning tal on selles vallas kõrge IQ,“ sõnas Joshua.

Joshua sõnul võib ta lisaks poksimisele tegeleda ka MMA-ga, kuid seda tõenäoliselt alles karjääri loojangul. “See oleks minu jaoks üks võimalus. Seda on ka varasemalt ju tehtud. Esmalt tahan oma spordialal oma eesmärgid täita. Seejärel võib otsida uusi seiklusi,“ tõdes ta.

Üliraskekaalu äss tuleb juba laupäeval Cardiffis ringi. Seal on tema vastaseks WBO meistrivöö omanik Joseph Parker.