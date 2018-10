Poksiliit on tulivihane: klubis Factory toimunud räiget tänavakaklust ei tohi seostada poksiga!

Kalbina öelduga nõustub ka Eesti üks legendaarsemaid poksitreenereid, endine 8-kordne Eesti meister Jevgeni Ovsjannikov. “Minu jaoks on poks alati olnud osa elust ja oma elukogemuste juures on mul eriti ebameeldiv täheldada, et ööklubis Factory peetud üritust kajastati kui poksivõistlust. Taolisel kaklusel ei ole mitte mingit seost poksiga. Positiivselt üllatasid siiski seitsmesed uudised, kus reporterid andsid toimunule õige nimetuse "kakluspidu".

Poksitreenerina tegelen ma igapäevaselt poksi kui targa ja kavala võistlusala propageerimisega. Soovin, et noored andekad sportlased tuleksid poksitrenni mitte eesmärgil õppida kaklema, vaid omandada vajalikke oskusi selleks, et pidada ilusaid, tehnilisi ja taktikalisi matše.”

Paljude Eesti meistrite ja kohaliku parima profipoksija Pavel Semjonovi treeneriks olnud Jevgeni Golovatsile valmistas erilise pettumuse just üritusel korda hoidnud kohtunike tase. “Ringikohtunik on see, kes on läbinud spetsiaalse erialase väljaõppe ja omab vastavat kohtunikulitsentsi. Ta jälgib ja koordineerib võistlusmatši algusest peale, lisaks on kohapeal vastava pädevusega võistlusarst ja kohtunikebrigaad. Poksimatše peetakse nõuetele vastavas poksiringis ja seda vastavalt poksireeglitele.

Bad Blood Underground Fights oli algusest peale propageeritud kui "põrandaalune poksivõistlus", kuid selle kontseptsioon ei omanud mingit seost meie spordialaga. Ka löökide sooritamisel ei piirdutud ainult kätega. Tegemist oli tavalise tänavakaklusega. Avaldan lootust, et taolisest vägivalla propageerimisest ja selle seostamisest poksiga ei kujune traditsioon.”

Moisar on poksiliidu pressiteate kohta kommentaari postitanud oma Facebooki lehele: