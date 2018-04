Poksija kindlustas endale medalivõidu juba enne tiitlivõistluse algust

Täna Gold Coastis avatud Briti Rahvaste Ühenduse mängudel on esimene medalivõitja juba selgunud, sest Austraalia poksija Taylah Robertson pääses loosi tahtel otse poolfinaali, mis tagab talle ühtlasi vähemalt pronksmedali.

Kuna naiste kuni 51 kg kaalukategoorias registreeriti vaid seitse osalejat, jäi üks poksija avaringis vabaks. Loosi tahtel pääseski otse poolfinaali 19-aastane Robertson, kirjutab BBC.

"See on tore, et ma medali saan, kuid ma tahan kuldset," teatas Robertson loosiõnne järel.

Rahvaste Ühenduse mängudel on ka varem medalivõitjad juba enne võistluste algust selgunud. Nii juhtus 1986. aastal Edinburghi mängudel, kus mitmete Aafrika riikide boikoteerimise tõttu registreerus poksi raskekaalu vaid kolm osalejat. Toona pääses waleslane Aneurin Evans loosi tahtel otse finaali, kus kaotas Kanadat esindanud Lennox Lewisele.