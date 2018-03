Poksi megamatš on ära jäämas, kuna ala suurim rahamagnet andis positiivse dopinguproovi

Gennadi Golovkin ja Canelo Alvarez mullu poksiringis. Foto: John Locher, AP/Scanpix

Floyd Mayweather juuniori profispordist taandumise järel on loetud kõige säravamaks poksitäheks mehhiklast Canelo Alvarezt. Tõenäoliselt on keskkaallasest Alvarezest peagi möödumas raskekaallane Anthony Joshua, kuid vähemalt vahepeal on just Alvarez olnud meheks, kes suudab teenida suurimaid honorare.