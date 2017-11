Pipedrive'is töötav brasiillane sai Tondiraba poksiringis venelase üle kindla võidu: "Ootan juba uusi pakkumisi!"

Number One Fight Show'l võiduka etteaste teinud Pipedrive'i arendaja Fabio Alexandre De Souza ootab huviga, milliseid pakkumisi talle järgmisena võitlusspordimaailmas tehakse.

Tondiraba jäähalli ligi 3000-pealine publik nägi kaheksa K-1 võitluse kõrval laupäeval ka ühte Muay Thai reeglitega matši koos taipoksi juurde käivate rituaalide ja kohtumist saatva taustamuusikaga.

Selle üks osaline oli kolm aastat Eestis elanud brasiillane Fabio Alexandre De Souza, kes töötab Eesti ühes edukaimas idufirmas Pipedrive arendajana.

Matš venelase Danil Spiridonoviga, kellega Fabio kohtus ka eelmisel kuul Eesti lahtistel amatööride meistrivõistlusel oma kaalukategooria finaalis, kulges esimeses kahes raundis ettevaatlikumalt, kuid kolmandat raundi domineeris Eesti lipu all võistelnud brasiillane juba täielikult. Võit tuli kohtunike ühehäälse otsusega.

"Usun jumalat ja seda, et ta andis mulle kõik, mis võiduks vaja," rääkis Fabio vahetult pärast areenilt lahkumist, karikas käes, Delfile ja Eesti Päevalehele.

"See võit tähendab mulle palju. Olen 28-aastane, aga ei teagi päris täpselt, miks see ala mulle nii väga meeldib. Aga nagu juba ütlesin, siis tunnen, et jumal pani mind seda tegema, näitamaks inimestele, mida temasse uskumisega korda võib saata."

Foto: Karli Saul

Alles karjääri teist profimatši pidanud Fabiot toetasid Tondiraba tribüünil abikaasa, sõbrad, tema kiriku pastor ja treeningkaaslased Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemiast. Fabiot juhendasid ringi ääres Renno ja Eesti hetke parim naisvõitleja Andra Aho.

"Kogu see nädalavahetus oli päris äge kogemus. Alates pressikonverentsist ja kogu sellest tähelepanust, kaalumisel kurja näo ette manamisest vastasega kohtudes... See on show ja mulle meeldib see! Kui mu nimi täna välja hõigati, ei tundnudki ma huvitaval kombel erilist ärevust. Läksin ringi, nagu ikka, ja tegin oma tööd, milleks olin valmistunud. Oleksin pidanud kahes esimeses raundis aktiivsem olema, aga loodetavasti inimesed nautisid vähemalt kolmandat raundi," rääkis De Souza.

Millal Fabiot järgmisena taipoksiringis võib näha? "Eks näis, milliseid pakkumisi mulle tehakse. Ootan huviga!"

Fabio Alexandre De Souza kuulutati venelase üle kindlaks võitjaks. Foto: Karli Saul

Foto: Karli Saul