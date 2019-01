Peaauhind 10 000 eurot! Tallinnas toimub kaheksa mehe kikkpoksiturniir The League

„Erinevus King Of Kingsist, Gloryst ja muudest võitlussarjadest on see, et lubatud on rohkem tai tehnikaid, nagu pikem klintš ja vastase mahaviimine vastavalt tai tehnikatele,“ ütles Renno.

Võistlusõhtu jooksul toimub 12 kõrgel tasemel võitlust, mille seas on vabavõitluse või The League’i reeglitega (mis on kokku pandud K-1 ja muay thai reeglitest) superfight’id, kaks reservlahingut ja õhtu peamine vaatemäng: kaheksa mehe turniir peaauhinnaga 10 000 eurot.

Kaheksa mehe turniiri eripära on see, et finalistid peavad õhtu jooksul võitlusringi minema kolm korda. Juhul kui kaheksa mehe turniiril osalejaga midagi juhtub, on reservlahingute võitjatel võimalus turniiriga liituda. See on esimene kord, kui Eestis toimub kaheksa mehe turniir.