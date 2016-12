Eesti üks parimaid vabavõitlejaid Ott Tõnissaar kommenteeris Kaido Höövelsoni tänast võidukat matši Jaapanis ning jagas tema tulevastele vastastele taktikalisi näpunäiteid.

Baruto pääses RIZIN Fighting Federationi korraldatava turniiri poolfinaali, alistades 46-aastase jaapanase Tsuyoshi Kosaka. Kohtunike otsus Baruto võitjaks kuulutada oli ühehäälne. Jaapanlane jäi kiirelt Baruto haardesse ning oli tema põlve- ja käelöökide vastu võimetu.

"Tegi töö ilusti ära!" kiitis Tõnissaar. "Mind korraks natuke hämmastas, et kuidas nii suure massiga mees vastasel kolpa puruks ei löö. Aga see tuleneb sellest, et ta jagas vastasele rohkem skoorivamaid käelööke, mitte lõpetavaid. Selleks, et kõvasti lüüa, tuleks kogu kehaga hoogu võtta, aga siis peaks ta haarde lõdvemaks laskma. Oli näha, et vastane ootas seda ja sai end paar korda kehaga loksuma."

Baruto kõik kolm senist vastast pole eestlase 180-kilose massi vastu taktikat leidnud. Mida Tõnissaar ise teeks, kui peaks Barutoga kohtuma?

"Ma väldiksin iga hinna eest clinch'i (haaret). Väga palju tuleks liikuda külgsuunas. Ma ei tahaks temaga kokku põrgata, sest võimalust, et põrkan ja lähen ära, lihtsalt ei teki. Ku vastased tahavad hakata kunagi Baruto vastu saama, siis tuleb neil kõvasti liikuda ja distantsilt püüda torgata. Nad peaksid juba enne clinch'i võtma sellise asendi, mis oleks põgenemiseks soodsam. Seni on näha olnud, et nad võitlevad maadlusele viimase hetkeni vastu, aga kui haare lõpuks tuleb, on nad päris sügaval kinni," rääkis Tõnissaar.