Ott Remmer sai laupäevaseks nelja mehe turniiriks raskema vastase

Õhtu pealahing on eestlase Markko Moisari ja valgevenelase Maksim Petkevitši vahel. Maksim Petkevich on 21-aastane valgevenelane, kelle eesmärgiks on saada maailma parimaks võitlejaks. Noore võitleja treener Mihhail Stepanov on noormehe plaanis veendunud. “Kui inimene ei koge hirmu, siis ta saavutab palju,” ütles Stepanov. Petkevich on kokku pidanud 15 lahingut, millest võitnud 12 ja kaotanud kolm. Võitleja on Valgevene kaheksakordne Muay Thai tšempion, lisaks on ta võitnud Euroopa tšempioni tiitli kolmel aastal ja möödunud aastal purustas ta EM Legend turniiril Hiinas valitseva meistri.

Duel 1 Fight Series toimub esmakordselt 14. aprillil Tartu A. Le Coq spordihoones. Õhtut juhib Genka. Piletid on juba müügil Piletilevis. Lisaks on müügil VIP laua piletid, mille sees on parim vaade, söögid ning joogid. VIP piletite ostmise lisainfo saab Duel Fight Series Facebooki leheküljelt.