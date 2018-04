OTSEPILT- JA BLOGI | Duel 1 Fight Seriesi nelja mehe turniir algas karmi nokaudiga

Õhtu pealahing on eestlase Markko Moisari ja valgevenelase Maksim Petkevitši vahel. Maksim Petkevich on 21-aastane valgevenelane, kelle eesmärgiks on saada maailma parimaks võitlejaks. Noore võitleja treener Mihhail Stepanov on noormehe plaanis veendunud. "Kui inimene ei koge hirmu, siis ta saavutab palju," ütles Stepanov. Petkevich on kokku pidanud 15 lahingut, millest võitnud 12 ja kaotanud kolm. Võitleja on Valgevene kaheksakordne Muay Thai tšempion, lisaks on ta võitnud Euroopa tšempioni tiitli kolmel aastal ja möödunud aastal purustas ta EM Legend turniiril Hiinas valitseva meistri.

Võitlusgalat juhib Genka. Delfi teeb kell 19 algavatest matšidest tekstipõhise otseülekande koos rohke pildimaterjaliga.

Fightcard:

1. DFS Fight -71 kg, 3x3 min

SVEN UUE vs MARKO ŠULTS

2. DFS Tournament -71 kg, 3x3 min

VITALI MATEI (Moldova) VS ALEKSEI DODONOV (Venemaa)

3. DFS Tournament -71 kg, 3x3 min

RUSLAN MAMUTO (Valgevene) vs ANDI UUSTALU (Eesti)

4. DFS Tournament -75 kg, 3x3 min

NIKOLAE TAMAZLIKARU (Valgevene) vs MAIKEL ASTUR (Eesti)

5. DFS Tournament -75 kg, 3x3 mn

SHONZINYO ABENA (Holland) vs OTT REMMER (Eesti)

6. DFS Fight 75 kg, 3x3 min

ERLANDAS KAMINSKIJ (Leedu) VS TARMO KÕRS (Eesti)

7. DFS Tournament -71 kg, 3x3 min

FINAAL

8. DFS Tournament -75 kg, 3x3 min

FINAAL

9. DFS Superfight -65 kg, 3x3 min

MAKSIM PETKEVITŠ (Valgevene) vs MARKKO MOISAR (Eesti)

