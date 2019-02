OTSEBLOGI | Uus võitlusspordigala The League: Moisar läheb kaheksa mehe turniiril 10 000 eurot püüdma

The League võitlusgala Tondiraba hallis

TVPlay Sportsi kommentaator Kaupo Arro: "Tõotab tulla väga huvitav ja põnev võistlus. Esimest korda on väljas kaheksa meest, see tähendab kolme matši ja 12 raundi. Vägagi otsustavaks saab meeste vastupidavus, aga 10 000-eurose esikohasumma eest tuleb kannatada. Summa on muidugi muljetavaldav. Moisar on favoriit, aga natuke peab tal ka loosiga vedama, sest kui satub ebamugav vastane, siis võib keeruliseks minna. Hollandi mees on kõva vastane, sealmaal on võitlusspordi juured üldse päris sügaval."Arro usub, et rahvast tuleb halli kõvasti ja huvi on suur: "Spordiala, kus vastast saab jalaga lüüa, läheb järjest populaarsemaks. Eriti veel, kui korraga on kohal kaheksa korraliku tasemega võitlussportlast."