OTSEBLOGI: Number One Fight Show on pakkunud juba kahte nokauti! Peamatšides tulevad ringi Vorovski ja vennad Moisarid

Kaks korda aastas toimuv Eesti võimsaim võitlusspordiüritus Number One Fight Show, mida on viimased korrad käinud vaatamas kuni 3500 inimest, tuleb täna Tondiraba jäähallis publiku ette juba seitsmendat korda. Delfi on kohapeal ning vahendab põnevat võitlusõhtut tekstipõhise otseülekande kaudu.

Number One Fight Show Selle matši võitjatrofee annab üle Mihhail Kõlvart. Ühehäälse otsega kuulutatakse võitjaks Aleksei Balõko Venemaalt. Järgmisena matš venelase Aleksei Balyko ja soomlase Lauri Suomela vahel. Soomlane teeb oma profidebüüdi, venelasel on kirjas üks võit ja kaotus. Venelase treener viskab rätiku ringi. Matš läbi. Karlson võidab tehnilise nokaudiga. Õigesti teeb, sest lööb kohe kolmanda raundi alguses ka ise Rainil nina veriseks. Ringikohtunik raputab pead ja Karlson laiutab käsi, aga venelane soovib ikka edasi võidelda. Teine raund läbi. Venelase nägu on nii verine, et ta enda ema ei tunneks ka teda enam ära. Arst käib muudkui vatte juurde toomas. Arst puhastab venelase näo ja lubab matšil jätkuda. Karlson läheb paremsirgega kohe nokauti otsima. Kohtunik peatab teises raundis matši meditsiiniliseks vaheajaks. Venelase nägu on põhjalikult sodi. Samal ajal võtab esireas oma koha sisse EOK president Urmas Sõõrumaa. Esimene raund läbi. Raundi lõpus sai Rain ise ühe löögi vasakuga näkku ja raputas pead, aga muidu domineeris seda algust täielikult. Väga passiivne ja nõrk vastane - kõik löögid lähevad kaitsest läbi. Külaline klohmitakse korralikult läbi. Rain ei andnud mehele palju hingamisruumi - nii kui vastane püsti sai, lendas talle uuesti löökidega peale. Karlson saadab juba esimeses raundis venelase pikali, aga too tõuseb. Juba ongi ringi tulemas oma profikarjääri teist matši pidav Rain Karlson ja venelane Konstantin Perminov (3 kaotust). Betsafe'is on Karlson selge favoriit koefitsentidega 1.20 vs 4.00. Nokaut esimeses raundis! Beljajev on võidumees. Mehed jõudsid maadelda vaid minut ja 51 sekundit. Esimestena on ringis raskekaallased Jan Beljajev (Eesti, 2 võitu) ja Ihar Kamkou (Valgevene, 7 võitu, 3 KO, 4 kaotust). Eesti hümni kandis ette Eesti kõige tugevama löögiga laulja Ott Lepland. Publik kuulas hiirvaikselt. Ennetades juba lugejate küsimusi "Kust ülekannet näeb?", olgu öeldud, et otseülekannet üritusest keegi ei teegi. Ürituse partner on ETV+, aga nemad võtavad asja linti. Õhtust, poksisõbrad! Soojendusmatšid Tondiraba hallis on lõppenud ja paarituhandepealine publik on põhimatšide ootuses. Tuletame need siinkohal veel korra meelde (järjekord altpoolt üles): Max Vorovski vs Stanisław ZaniewskiMirkko Moisar vs Max SpodarenkoMarkko Moisar vs Azerbiev MuratVadim Pahomov vs Jussi SantalahtiHendrik Themas vs Alexey DmitrievAlexey Balyko vs Lauri SuomelaRain Karlson vs Konstantin PerminovJan Beljajev vs Ihar Kamkou

Nagu Number One Fight Show puhul tavaks on saanud, astub taaskord ringi ka paljude poolt Eesti parimaks võitlejaks peetav Maxim Vorovski. Eelmisel üritusel kunagise neljakordse kikkpoksi maailmameistri alistanud Vorovski läheb seekord vastamisi äärmiselt võimsa poolaka Stanislav Zaniewskiga, kes karjääri jooksul nokauteerinud tervelt 27 vastast! Võite on poolakal kokku 45 ehk 13 võrra enam kui Vorovskil matše kokku. Kuid Vorovski omab hoolimata ülitugevatest ja kogenud vastastest äärmiselt kõrget võiduprotsenti (87,5%), olles kaotanud vaid kolmel korral.

Viimasel ajal pea igakuiselt võitlev Mirkko Moisar läheb vastamisi Number One Fight Show mitmekordse osavõtja, valgevenelase Maxim Spondarenkoga. Viimane on võrreldes Moisariga küll profikarjääri alguses, olles võitnud 17 ja kaotanud 9 matši, kuid on näidanud end äärmiselt südika võitlejana ning juba 107. matšile vastu astuv Moisar peab tema näol hakkama saama endast tervelt kuus sentimeetrit pikema võitlejaga.

Ringis saab üle pika aja näha ka Markko Moisarit, kes asub revanši püüdma mehe vastu, kes talle kaks aastat tagasi samal üritusel raske peahaava tekitas ning teda seeläbi võitis. LOE LÄHEMALT SIIT.

Viimased korrad publikule enda oskuseid näidanud Rustam Gurbanovi vastaseks on seekord lätlane Valeri Podojahin. Viimane on kohalikust võitlejast pidanud enam tervelt 13 matši, olles võitnud 18 ja kaotanud vaid 6 kohtumist, ja see annab aimu, et 7 võidu ja 4 kaotusega Gurbanov peab endast kõik andma.

Üritusel saab kaasa elada ka poksile, sest Eesti varasem mitmekordne raskekaalu meister Rain Karlson peab oma karjääri teise matši profiteel. Eelmisel Number One Fight Show'l debüüdi teinud ning riskantselt võidelnud Karlsoni vastaseks on seni veel võiduta idanaaber Kirill Podolianets.

Karmi võitlust saab kindlasti näha ka Vadim Pahomovi (4 võitu, 2 kaotust) ja soomlase Jussi "Hullu" Santalahti vahel (6 võitu, 1 kaotus). Ja ringi astub ka Hendrik Themas (5 võitu, 4 kaotust), kelle vastaseks on Aleksei Dimitriev 2 võitu, 0 kaotust).