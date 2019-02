OTSEBLOGI JA FOTOD | Võitlusgalal The League algasid veerandfinaalid. Kas Mirkko Moisar pääseb nelja parema sekka?

The League võitlusgala Tondiraba hallis

Esimeses raundis oli Moisaril selge ülekaal. Vastane ei suutnud eriti millegagi vastata, Mirkko jagas aktiivselt lööke nii käte kui jalgadega.

Mo Elawil ja Moisar ongi nüüd kohe ringi saabumas...

Kolmanda veerandfinaali võidab Rhassan Muhareb. Moisaril on võimalik seega järjest kaks hollandlast alistada. Aga esmalt tuleb oma matš nüüd Mo Elawili vastu võita.

Vahepeal esines ansambel Hurax

Kolmas veerandfinaal algas. Andrei Tšigileitšik (Valgevene) vs Rhassan Muhareb (Holland). Neljandas tuleb ringi Moisar.

Leedukas Jasiunas võidab teise veerandfinaali nokaudiga. Norralane ajas küll jala alla, aga kohtuniku arvates polnud enam silmavaade piisavalt selge. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=241627

Leeduka taustalooks tundub olevat midagi tema maa Trad Attacki sarnast (leedukeelne regilaul)... Väga huvitav!

Teine veerandfinaal algamas: Arvydas Gerve (Norra, taustalooks "Thunderstruck") vs Martynas Jasiunas (Leedu).

Kohtunike ühehäälse otsusega kuulutatakse Ekvall Halila (pildil paremal) võitjaks. Tema võib nüüd riietusruumi poolfinaaliks valmistuma minna. "See oli alles soojendus!" ütles ta Kaarel Kosele võiduintervjuus.

Rootsi esindaja Ekvall Halila käis teise raundi keskel põrandal. Üks raund veel ees...

Ringis on juba leedukas Jan Naus (pildil) ja rootslane Adel Ekvall Halila. Algamas on 8-mehe turniiri esimene veerandfinaal. Moisar tuleb areenile neljandas veerandfinaalis.

Remmeril oli kahjuks halbu uudiseid: "Kõik läks otouspäraselt, aga soojenduse ajal lõi paremale jalga sisekülge närvivalu. Olin väga aeglane, ei julgenud lähedale minna. Põrguvalu teeb. Emotsioonid on praegu natuke teises kohas. Kahju!"

Meil on võitja! Tehnilise nokaudiga võit Remmerile! Lätlane ei saanud edasi võidelda.

Remmeril kolmest raundist kaks peetud.

Ott Remmer tuleb lätlase Zan Barsukovi vastu ringi Nublu "Tujud mitte tunded" taustal... Selle matši võitja asendab vajadusel kaheksa mehe turniiril loobujat (kui keegi miskipärast loobuma peaks).

MMA matš saab läbi juba esimeses raundis. Käelukuga võitis grusiin Vahtang Chumburidze.

Esimene matš on algamas: Teleš ja Chumburidze kutsutakse ringi. 3x5 min MMA matši on meid ees ootamas!

Fightcard näeb välja selline. Gala algab MMA matšiga lätlase ja grusiini vahel.

Tondiraba hallis käivad viimased ettevalmistustööd. Noored karate tüdrukud harjutavad vaheesinemiseks. Lauad on juba kaetud, varsti avatakse uksed!

TVPlay Sportsi kommentaator Kaupo Arro: "Tõotab tulla väga huvitav ja põnev võistlus. Esimest korda on väljas kaheksa meest, see tähendab kolme matši ja 12 raundi. Vägagi otsustavaks saab meeste vastupidavus, aga 10 000-eurose esikohasumma eest tuleb kannatada. Summa on muidugi muljetavaldav. Moisar on favoriit, aga natuke peab tal ka loosiga vedama, sest kui satub ebamugav vastane, siis võib keeruliseks minna. Hollandi mees on kõva vastane, sealmaal on võitlusspordi juured üldse päris sügaval."Arro usub, et rahvast tuleb halli kõvasti ja huvi on suur: "Spordiala, kus vastast saab jalaga lüüa, läheb järjest populaarsemaks. Eriti veel, kui korraga on kohal kaheksa korraliku tasemega võitlussportlast."