Tegu on RIZINi turniiri veerandfinaaliga.

Baruto matš toimub Eesti aja järgi umbes kella 12 ja 13 vahel. Hetkel on käimas võitlus, pärast mida jääb Baruto etteasteni veel üks kohtumine.

Vaata matšide otsepilti siit!

Matšieelne kaalumine (Baruto osa alates 48:40):

Baruto MMA-ringis

Raul Ojassaar: Nüüd on ka järgmine matš alanud. Meeldetuletuseks - kui see läbi saab, on Baruto võitluseni jäänud veel üks kohtumine.

Raul Ojassaar: Värskelt lõppes tänane viimane naiste võitlus. Enne Barutot ootab meid ees veel kaks meeste matši.

Raul Ojassaar: Tere päevast! Baruto etteasteni on ümmarguselt jäänud veel kaks matši, seega on paras aeg meie otseblogiga alustada.