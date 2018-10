OTSEBLOGI | Ajaloo suurimas MMA-matšis kohtuvad Conor McGregor ja Khabib Nurmagomedov

Las Vegases peetavas matšis tuleb tiitlikaitsjana ringi Nurmagomedov, kes sai kergkaalu tiitli enda valdusesse tänavu 7. aprillil, kui ta alistas New Yorgis kohtunike häältega Al Iaquinta.

Eelnevalt oli kergkaalu meistrivöö omanikuks just McGregor, kes võitis selle 2016. aasta 12. novembril, kui ta nokauteeris teises raundis Eddie Alvareze. McGregor jäi aga tänavu kevadel tiitlist ilma, kuna ta ei kaitsnud seda 1,5 aasta jooksul kordagi. Tegemist on ka viimase korraga, kui McGregor MMA-ringis käis.

30-aastane McGregor on senise karjääri jooksul pidanud profina 24 matši ning neist on ta võitnud 21. Kolm korda on tal vastu tulnud võtta ka kaotus. 30-aastane Nurmagomedov on samal ajal võitnud kõik enda 26 heitlust.

Tiitlimatši eel peetakse soosikuks Nurmagomedovit, kes on eelkõige tugevam maasvõitluses. McGregor on kuulsam aga tugevate löökide poolest ning eriti ohtlik on tema vasak käsi. Karjääri jooksul on ta nokauteerinud koguni 18 vastast.

Nurmagomedovi ja McGregori heitlus algab Las Vegases T-Mobile Arenal Eesti aja järgi umbes kell 7.00 - 7.30. Täpne algusaeg sõltub ka eelnevate matšide pikkusest. Võistlusõhtu põhiosaga tehti algust Eesti aja järgi kell 5.00. Kokku on põhiosas viis matši.