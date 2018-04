OTSE DELFI TV-s | Mirkko Moisar alistas 8-raundilises poksimatšis Kaupo Arro, Pavel Semjonov heitleb WBA keskkaalu tiitlile

Peamatš:

22.30-23.30

Pavel Semjonov Maardu - vs Nikolay Veselov - BLR 12 raundi WBA Kontinentaal tiitlimatš

21.40-22.20

Kaupo Arro - Rapla vs Mirkko Moisar – Keila/Tallinn 8 raundi super profipoksimatš

21.10-21.40

6 raundi poks Rain Karlson - Tallinn vs Igor Pylypenko - Kiiev, UKR

5 min meelelahutusprogramm

20.45-21.05

3+1 K1 Hendrik Themas - Tallinn vs Alexei Kulichkov - MDA

20.00-20.40

8 raundi poks Аbdula Abdurahmanov - SP, RUS vs Mateusz Rybarski - Katowice, POL

19.40-20.00

4 raundi poks Ainar Karlson - Tallinn vs Nikita Nesterenko - Kiiev, UKR

5 min meelelahutusprogramm

19.15-19.35

3 raundi MMA Alar Hutrov - Tartu vs Zygimantas Linauskas - Kaunas, LIT

5 min meelelahutusprogramm

18.50-19.10

4 raundi poks Mac Ojasmaa - Tallinn vs Dmitri Kostenko - Kiiev, UKR

18.30-18.50

4 raundi poks Elias Okkonen - Oulu, FIN vs Vladislavs Davidaitis - Riia, LAT

Warrior Fight 4 Gunnar Leheste: Esimeses raundis palju lööke ei nähtud, aga tabamusi sai Semjonov rohkem kirja. Ettevaatlik algus mõlemalt poolt. Gunnar Leheste: Ongi käes õhtu peamatš! Kas hetkel vakantne WBA Continental keskkaalu tiitel rändab Valgevenesse või jääb Eestisse. Varsti oleme targemad! Gunnar Leheste: Kohtunike otsus: 74:78, 75:78, 76:76 võit MOISARILE! Gunnar Leheste: Kuus raundi läbi, kaks veel jäänud. Mõlemal on ette näidata korralikud tabamused, aga puhtalt löökide tihedust vaadates annaks praegu pigem eelise Moisarile. Kohtunikke ootab ees üks paras pähkel, kui see matš nende kätesse läheb. Gunnar Leheste: Kolmandas raundis nokaudi lõhna enam tunda ei olnud. Võitlus oli palju võrdsem. Kas Moisar hoidis jõudu hilisemaks või ongi see see punkt, kus Arro peaks ohjad enda kätte võtma? Gunnar Leheste: Moisar otsis teise raundi lõpus väga selgelt nokauti ja lõi Arro ka korraks kõikuma. Ütleme nii, et lõpukell päästis praegu Arro. Gunnar Leheste: Esimene raund läbi. Moisar vajus raundi lõpus korra tasakaalust välja nööridesse, aga raske hinnata, kas see oli Arro tugeva löögi või millegi muu tõttu. Tunda on, et Mirkko on valinud sellise tempo, millega matš enne kaheksanda raundi lõppu ära lõpetada. Gunnar Leheste: Ongi käes õhtu üks oodatumaid hetki. Moisar vs Arro. Mirkko tuli üllatuslikult ringi ilma taustamuusikata. Sellist pulli tihti ei näe. Aga ju mees teab, mida mees teeb. Gunnar Leheste: Kohtunike ühehäälse otsusega kuulub võit Rain Karlsonile! Gunnar Leheste: Viimane raund on algamas. Ukrainlane veritseb kõvasti, aga võitleb visalt. Neljanda raundi lõpust on ta Karlsonit kimbutanud selliste seeriatega, et eestlane on kohati isegi päris hädas. Gunnar Leheste: Ukrainlasel on alates esimese raundi lõpust suu verd täis, mis talle silmnähtavalt ebamugavust tekitab. Tundub, et Karlson on tänu sellele ka tempot juurde pannud. Teine vaheaeg ning taaskord on lisaks nurgatreeneritele ukrainlase juures ka doktor Kalle Põder. Gunnar Leheste: Rain Karlson hakkab kohe püüdma oma viiendat võitu, vastaseks 45-aastane ukrainlane Igor Pylypenko. Loe matši eellugu: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/video-rain-karlson-kohtub-warrior-fightil-45-aastase-ukrainlasega-kes-on-83-protsenti-oma-matsidest-kaotanud?id=81767149 Gunnar Leheste: Kindel punktivõit Themasele! Intervjuus Delfi TV-le tunnistas Hendrik, et otsis juba esimesest raundist peale nokauti, sest tundis, et vastasel on hirm naha vahel. Gunnar Leheste: Kolm korda saatis Themas vastase kolmandas raundis nokdauni, aga otsust kuuleme siiski kohtunikelt... Moldovlasel pole näol enam sisuliselt ühtegi kohta, mis poleks verine, seega kummaline, miks kohtunik tal kõigil kordadel edasi võidelda üldse lubas. Gunnar Leheste: Järgmisena on publikul jälle, kellele kaasa elada. Hendrik Themas (9 võitu, 6 KO, 6 kaotust) tuleb kikkpoksiringi moldovlase Aleksei Kulitškovi (2 võitu, 1 kaotus) vastu. Gunnar Leheste: Kuuenda raundi nokaudiga võit läheb venelasele Аbdula Abdurahmanov. Esimene matš täna, kus lõpukella ära ei oodata. Gunnar Leheste: Järgmisena on ringis venelane Abdula Abdurakhmanov (10 võitu, 8 nokaudiga, 1 viik) ja poolakas (1 võit, 6 kaotust, 3 neist nokaudiga). Matši pikkus 8 raundi. Gunnar Leheste: Viimases raundis ärkas Karlson taas üles ja oli võitluses sees. Kohtunike otsus: 40:37, 39:37, 40:37 võit Karlsonile! Gunnar Leheste: Nagu karta oligi, on Ainar kolmandast raundist alates palju passiivsemaks jäänud. Selle raundi võitis kahtlemata ukrainlane, kes sai mõned päris head tabamused kirja ega näita veel sugugi väsimuse märke. Üks raund veel jäänund. Gunnar Leheste: Esimese raundi põhjal tunduvad täiesti võrdsed vastased. Passiivsuse üle selles matšis kurta ei saa. Tunub, et Karlson on väheke puhtamalt tabanud seni. Gunnar Leheste: Oma karjääri teiseks profimatšiks on ringi tulemas Ainar Karlson, kel vastaseks debüüti tegev ukrainlane Nikita Nesterenko. Karlson ütles enne matši, et on väga palju tööd teinud selle nimel, et ka neljas raund võhma poolest vastu pidada, kui matš nii kaugele peaks minema. Gunnar Leheste: Kohtunike ühehäälse otsusega läheb võit Alar Hutrovile! https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=213307 Gunnar Leheste: Kaks raundi kolmest läbi. Taaskord lipsas sisse üks pikk passiivne periood, kus maas lamanud leedulane ootas, kuni püsti seisev Hutrov talle peale lendab, et ta haardesse võtta. Paari head lööki siiski nägime, rohkem Hutrovi esituses. Gunnar Leheste: Esimene raund kahjuks midagi erilist ei pakkunud. Hutrov sai vastase paarikümneks sekundiks pikali ja talle mõned löögid pähe lajatada, aga enamus viieminutilisest raundis vaid üritati teineteist pikali saada. Gunnar Leheste: Kolmas matš... Alar Hutrov, kel kirjas 2 võitu ja 1 kaotus, astub Leedu vabavõitleja Zygimintas Linauskase (2 võitu, 2 kaotust, 1 viik). Hutrovi viimane matš mullu aprillis Xplosionil lõppes teise raundi kaotusega, seega oleks tartlasel äärmiselt tähtis siit positiivse laenguga koju minna. Gunnar Leheste: Kohtunike otsusega 2:1 läheb võit ukrainlasele Dmitri Kostenkole. Mac Ojasmaa profidebüüt algab paraku kaotusega, kuigi mitte kõige hullema kaotusega, kui üks kohtunik teda võidu vääriliseks pidas. Gunnar Leheste: Kolmandas raundis pani ukrainlane tempo korralikult peale, aga ega Ojasmaa ka ainult kaitsesse istuma jäänud. Veidi sai punktiarvetki suurendada, aga ukrainlasele peaks punktidega ikka kindel võit tulema. Löögid on oluliselt täpsemad ja tugevamad. Gunnar Leheste: Ojasmaa elas esimese raundi kenasti üle, aga on näha, et oma kogenematuse pealt tal väga palju võimalusi täna pole. Ukrainlane käis korra põrandal pikali, aga see oli pigem libastumine. Gunnar Leheste: Nüüd siis ka esimene eestlane ringis. Profidebüüti tegev Mac Ojasmaa, kes muidu tegeleb amatöörtasemel kikkpoksiga ja on alles hiljuti poksitreeningutega alustanud, võitleb 39-aastase ukrainlase Dmitri Kostenko (6 kaotust, 1 viik) vastu. Gunnar Leheste: Esimese soojendusmatši võitjaks tunnistatakse kohtunike ühehäälse otsusega 17-aastane soomlane Elias Okkonen. Gunnar Leheste: Esimesena on ringi -57 kg kaalu mehed - soomlane Elias Okkonen, kes pidanud vaid ühe profimatši ja selle ka võitnud. Tema vastasel Vladislavs Davidaitisel (Läti) on 2 võitu ja 6 kaotust. Gunnar Leheste: Üritus on algamas! Gunnar Leheste: Ajakava on ilmselt natuke nihkes, sest rahvast hakati alles 10 minutit tagasi sisse laskma. Hoiame teid arengutega kursis!

Taipoksikarjääri jooksul julgelt üle 100 matši pidanud Mirkko Moisar alustas profipoksija teekonda 2014. aastal ning tänaseks seisab kontol kirjas 5 võitu ja 5 kaotust. Südika võitlejahingega Moisar on vastu võtnud pakkumised väga rasketelt vastastelt - olgu need Venemaa tõusvatelt tähtedelt Fjodor Vinogradovilt (5 võitu, 0 kaotust) või Sergei Shigashevilt (7 võitu, 0 kaotust). Kuid hoolimata rasketest vastasseisudest on Moisar alati endast kõik andnud ning ka kaotuste puhul nii vastaste kui fännide heakskiidu pälvinud.

Viiel korral Eesti keskkaalu meistriks kroonitud Kaupo Arro on end tsementeerinud kahtlemata Eesti poksi ajalukku. Võimsalt on alanud ka profikarjäär - teel on võidetud kõik viis vastast. Kõik nad välismaalt ning kõik tagasihoidlikuma taustaga, kui seda on Moisari viimased vastased.

Seetõttu ei saa midagi eelseisva vastasseisu puhul ennustada. Arro kasuks räägib suur kogemustepagas poksiringis, Moisari kasuks meeletu kogemus profiringis ning ülivõimas löök. Kes jääb peale? Lisaks Arrole ja Moisarile astuvad 21. aprillil Saku Suurhallis Warrior Fight 4-l ringi paljud teised Eesti parimad poksijad ja kahevõitlejad.

Semjonov võitleb WBA keskkaalu tiitlile

Näiteks saab Eesti parimast profipoksijast Pavel Semjonovist saab 21. aprillil esimene Eesti poksija, kes võitleb Tallinnas rahvusvaheliselt tunnustatud WBA keskkaalu tiitlile. Maardus sündinud, kasvanud ja sinna kodu rajanud 32-aastane Semjonov kohtub WBA Continental keskkaalu tiitlimatšis seni võitmatu valgevenelase Nikolai Veseloviga (kodanikunimega Mikalai Vesialou). Tegemist saab olema esimese korraga Eesti ajaloos, kus kohalik poksija meie riigi pinnal nii kõrge klassiga tiitlimatšis kaasa lööb.

Kuueaastaselt poksiga tegelema hakanud Semjonov on ülemaailmses mõistes Eesti profipoksi suurim nimi, kel on olnud au poksida juba praegu ainsa eestlasena kolmel korral rahvusvaheliselt tunnustatud tiitlitele. Karjääri jooksul on tal ette näidata 22 võitu, 8 kaotust ja 2 viiki. Seejuures on ta ainus Eesti poksija, kes saanud vastamisi seista maailma tippu kuuluvate poksijatega, nagu seda on Khuseyn Baysangurov (12 võitu, 0 kaotust), Rafael Bejaran (25 võitu, 2 kaotust) ja Sergio Garcia (26 võitu, 0 kaotust).

WBA Continental tiitel on maailma viie suurima profisarja hulka kuuluva World Boxing Associaton’i alamtiitel. Näiteks on WBA-sarja üliraskekaalu tiitli omanikuks täna ülivõimas Anthony Joshua, keskkaalu tiitlit omab üks maailma paremaid Gennadi Golovkin.

Ringis ka Rain ja Ainar Karlson