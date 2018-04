OTSE DELFI TV-s | Eesti võitlusfännide unistuste lahing saab teoks! Kas Moisar või Arro? Semjonov võistleb WBA keskkaalu tiitlile

Peamatš:

22.30-23.30

Pavel Semjonov Maardu - vs Nikolay Veselov - BLR 12 raundi WBA Kontinentaal tiitlimatš

21.40-22.20

Kaupo Arro - Rapla vs Mirkko Moisar – Keila/Tallinn 8 raundi super profipoksimatš

21.10-21.40

6 raundi poks Rain Karlson - Tallinn vs Igor Pylypenko - Kiiev, UKR

5 min meelelahutusprogramm

20.45-21.05

3+1 K1 Hendrik Themas - Tallinn vs Alexei Kulichkov - BLR

20.00-20.40

8 raundi poks Аbdula Abdurahmanov - SP, RUS vs Mateusz Rybarski - Katowice, POL

19.40-20.00

4 raundi poks Ainar Karlson - Tallinn vs Nikita Nesterenko - Kiiev, UKR

5 min meelelahutusprogramm

19.15-19.35

3 raundi MMA Alar Hutrov - Tartu vs Zygimantas Linauskas - Kaunas, LIT

5 min meelelahutusprogramm

18.50-19.10

4 raundi poks Mac Ojasmaa - Tallinn vs Dmitri Kostenko - Kiiev, UKR

18.30-18.50

4 raundi poks Elias Okkonen - Oulu, FIN vs Vladislavs Davidaitis - Riia, LAT

Warrior Fight 4 Ajakava on ilmselt natuke nihkes, sest rahvast hakati alles 10 minutit tagasi sisse laskma. Hoiame teid arengutega kursis!

Taipoksikarjääri jooksul julgelt üle 100 matši pidanud Mirkko Moisar alustas profipoksija teekonda 2014. aastal ning tänaseks seisab kontol kirjas 5 võitu ja 5 kaotust. Südika võitlejahingega Moisar on vastu võtnud pakkumised väga rasketelt vastastelt - olgu need Venemaa tõusvatelt tähtedelt Fjodor Vinogradovilt (5 võitu, 0 kaotust) või Sergei Shigashevilt (7 võitu, 0 kaotust). Kuid hoolimata rasketest vastasseisudest on Moisar alati endast kõik andnud ning ka kaotuste puhul nii vastaste kui fännide heakskiidu pälvinud.

Viiel korral Eesti keskkaalu meistriks kroonitud Kaupo Arro on end tsementeerinud kahtlemata Eesti poksi ajalukku. Võimsalt on alanud ka profikarjäär - teel on võidetud kõik viis vastast. Kõik nad välismaalt ning kõik tagasihoidlikuma taustaga, kui seda on Moisari viimased vastased.

Seetõttu ei saa midagi eelseisva vastasseisu puhul ennustada. Arro kasuks räägib suur kogemustepagas poksiringis, Moisari kasuks meeletu kogemus profiringis ning ülivõimas löök. Kes jääb peale? Lisaks Arrole ja Moisarile astuvad 21. aprillil Saku Suurhallis Warrior Fight 4-l ringi paljud teised Eesti parimad poksijad ja kahevõitlejad.

Semjonov võitleb WBA keskkaalu tiitlile

Näiteks saab Eesti parimast profipoksijast Pavel Semjonovist saab 21. aprillil esimene Eesti poksija, kes võitleb Tallinnas rahvusvaheliselt tunnustatud WBA keskkaalu tiitlile. Maardus sündinud, kasvanud ja sinna kodu rajanud 32-aastane Semjonov kohtub WBA Continental keskkaalu tiitlimatšis seni võitmatu valgevenelase Nikolai Veseloviga (kodanikunimega Mikalai Vesialou). Tegemist saab olema esimese korraga Eesti ajaloos, kus kohalik poksija meie riigi pinnal nii kõrge klassiga tiitlimatšis kaasa lööb.

Kuueaastaselt poksiga tegelema hakanud Semjonov on ülemaailmses mõistes Eesti profipoksi suurim nimi, kel on olnud au poksida juba praegu ainsa eestlasena kolmel korral rahvusvaheliselt tunnustatud tiitlitele. Karjääri jooksul on tal ette näidata 22 võitu, 8 kaotust ja 2 viiki. Seejuures on ta ainus Eesti poksija, kes saanud vastamisi seista maailma tippu kuuluvate poksijatega, nagu seda on Khuseyn Baysangurov (12 võitu, 0 kaotust), Rafael Bejaran (25 võitu, 2 kaotust) ja Sergio Garcia (26 võitu, 0 kaotust).

WBA Continental tiitel on maailma viie suurima profisarja hulka kuuluva World Boxing Associaton’i alamtiitel. Näiteks on WBA-sarja üliraskekaalu tiitli omanikuks täna ülivõimas Anthony Joshua, keskkaalu tiitlit omab üks maailma paremaid Gennadi Golovkin.

