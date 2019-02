Oluline verstapost MMAs: esimene Eesti klubi sai endale MMA puuri

"Eesti vabavõitlusele oli eile väga oluline päev ja me võime täna öelda, et meil on Eestis taas olemas sportliku vabavõitluse ametlik võistlusareen - puur,” kommenteeris Eesti sportliku vabavõitluse liidu (ESVL) juhatuse liige ja 3D Treeningu MMA peatreener Vallo Hannus. "Hetkel oleme olnud sunnitud mitu aastat pidama võistlusi poksiringis, mis on tegelikult mõeldud püstivõitlusalade matšide pidamiseks ja vabavõitluse jaoks kõige paremini ei sobi. Meil on väga hea meel selle üle, et saame esmakordselt pidada Eesti meistrivõistlused puuris.”

Hannuse sõnul muudab puur vabavõitluse vaatemängulisemaks ja samas sportlaste jaoks turvalisemaks, ära jäävad lugematud kohtuniku matši katkestamised, mis on poksiringi puhul paratamatud ja ainult puuris saab näha sportlaste tehnilist võitlust seinas.

Puuri diameeter on 8 meetrit. Vähem kui kuu aja pärast leiavad seal aset Eesti meistrivõistlused vabavõitluses.

3D Treeningu peatreeneri Priit Mihkelsoni sõnul annab puur uut hingamist ka klubile. “Puuris saavad treeninguid teha ka need, kes harjutavad välisvõistlusteks. See on suur asi just võistlejatele, kuna just nemad saavad tegeleda ka puuritunnetuse arendamisega. Samas saab puuris edaspidi teha trenni ka tavatreenija,” kinnitas Mihkelson.

Puuri pole Eestis olnud alates MMA liiga Raju lõppemist. Seega on puur oluline just MMA arengu tagamiseks.

MMA/ vabavõitlus on Eestis kiirelt arenev spordiala. Tiitlivõistlustelt on Eesti saanud kaks medalit: Helin Paara tuli amatööride Euroopa meistriks Tšehhis 2016. aastal, Kaupo Kokamägi võitis hõbemedali Rumeenias mullu.