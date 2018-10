Nurmagomedovit ootab kodus keretäis, Vladimir Putin oli aga kaasmaalasega rahul

Kui Nurmagomedov esines vabandusega, siis samal ajal tunnistas ta, et kodumaal tuntakse tema saavutuse üle uhkust. Nurmagomedovi sõnul helistas talle ka Venemaa president Vladimir Putin, kes õnnitles teda võidu puhul.

“Esiteks tahan ma vabandada Nevada spordikomisjoni ja kogu Las Vegase ees. See ei olnud minu poolt ilus käitumine,“ sõnas Dagestanist pärit mees, et ta ei oleks tohtinud ringi kõrvale kaklema minna. “Nad rääkisid minu religioonist, riigist ja isast. Miks me räägime minu hüppamisest üle piirdeaia?“ põhjendas ta seejärel enda käitumist.

Nurmagomedovi sõnul tuleb tal nüüd kodus enda käitumise kohta isale aru anda. “Saan nüüd isa käest keretäie,“ sõnas ta ning lisas, et ta on juba saanud tunda ka suurt tunnustust. “Putin just helistas mulle. Ta ütles, et on minu ja minu võidu üle väga uhke.“