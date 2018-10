Nurmagomedovile pakutakse McGregoriga peetava kordusmatši eest rekordsummat, kuid MMA-täht keeldus sellest

Koheselt pärast duelli hakati rääkima kordusmatšist. Praeguseks on Nurmagomedovi leer andnud teada, et neid teine kohtumine enam ei huvitagi. Vähemalt esialgu.

6. oktoobril peetud matši eest teenib Nurmagomedov koos tasuliste telekanalite maksudega lõpuks kuni 10 miljonit USA dollarit (UFC poolt palgana ette nähtud kaks miljonit eurot on talle veel välja maksmata). McGregori teenistuseks tuleb kokku 50 miljonit eurot. Nurmagomedovile pakuti juba ka kordusmatši ja selle eest 15 miljonit dollarit. Tegemist oleks tema suurima palgapäevaga, kuid Dagestani võitleja ei kavatse aga seda vastu võtta.

Nurmagomedovi onu Aleksandr tunnistas Venemaa meediale, et uus pakkumine on juba tehtud, kuid tema sugulane ei ole huvitatud iirlasega uuesti võitlemisest.

“Alustuseks pakuti talle 15 miljonit dollarit,“ teatas Aleksandr Nurmagomedov Sport Expressile. “Khabib ütles sellele pakkumisele ära. Las Conor ootab järjekorras. Khabib tahab esmalt võidelda Tony Fergusoniga ja alles seejärel lõpetab ta tema (McGregori) karjääri.“

“Tony Ferguson oli viimati imeline, kui ta alistas Anthony Pettise. Nad on pidanud vastamisi minema juba kolmel korral, kuid alati on midagi vahele tulnud. Vaatame, kuidas asjad sel korral joonde saavad,“ lisas Aleksandr Nurmagomedov, et tema sugulase ja Fergusoni matš oleks tõeline suursündmus.