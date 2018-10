Nurmagomedovile ja McGregorile määrati tähtajatu võistluskeeld, halvemal juhul muudetakse see eluaegseks

Ühtlasi leidis komisjon, et matšijärgses rüseluses lasub suurem süü Nurmagomedovil. Samal ajal otsustati, et Dagestani võitleja saab kätte pool palgast, mis talle oli UFC poolt määratud. Seega kantakse talle lähiajal üle üks miljon USA dollarit. Palga teine pool on aga jätkuvalt külmutatud, kirjutab The Independent.

Lisaks otsustas komisjon, et mõlemad mehed peavad tulema detsembris personaalselt ülekuulamisele. Seejärel tehakse karistuse osas lõplik otsus. Samas märkis komisjoni esimees, et mõlemat meest võib halvemal juhul ees oodata eluaegne võistluskeeld.

“Olen aru saanud, et Nevada osariigi spordikomisjon viib läbi põhjaliku uurimise. Olen kindel, et see toob minu kliendile kasu,“ teatas Conor McGregori agent Audie Attar.

Komisjonil on õigus määrata mõlemale mehele eluagne Las Vegases võitlemise keeld. Lisaks sellele tuleb mõlemal tõenäoliselt arvestada ka kopsaka trahvisummaga. Muuhulgas märgiti, et tegelikkuses oleks pidanud esialgu kinni hoidma ka McGregori auhinnaraha, kuid esimese otsuse tegemisel ei olnud neil veel nii palju videomaterjali nagu praegu.

“Kui toona oleks minu käsutuses olnud kogu videomaterjal, siis oleksin ka McGregori auhinnarahasid kinni hoidnud,“ märkis komisjoni esimees Anthony Marnell III.