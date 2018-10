Nurmagomedov võib unistuste matšist ainult und näha

Nurmagomedovile oleks poksimatš Mayweatheriga tõeline unistuste täitumine, kuna teda ootaks ees pika puuga karjääri kõige suurem palgapäev.

“Ärge pöörake sellistele juttudele tähelepanu,“ teatas White ESPN-ile. “Esiteks ei ole Mayweatheri tiim meiega kontakti võtnud. Teiseks on Khabibil kehtiv leping UFC-ga. Me ei ole isegi ühegi Mayweatheri tiimi liikmega rääkinud.“

Nurmagomedovi agent Ali Abdelaziz ütles aga ESPN-ile, et nemad oleksid väga huvitatud Mayweatheriga kohtumisest. “Olen kõigile öelnud, et Khabib on vabavõitleja. Tal on leping UFC-ga ja ta austab seda. Siiski oleme pakkumistele avatud,“ teatas ta.

White'i sõnul ei ole nad hakanud Nurmagomedovi järgmist matši planeerima, kuna ta kannab tähtajatut võistluskeeldu ja praegu ei ole teada, millal see lõppeb.

Tõenäoliselt tuleb Nurmagomedovil järgmisena võidelda ameeriklasest kergkaallase Tony Fergusoniga. Karjääri jooksul 24 võitu ja kolm kaotust kirja saanud Ferguson on praegu võitnud 11 duelli järjest. UFC on üritanud varasemalt koguni neljal juhul korraldada Nurmagomedovi ja Fergusoni matši, kuid erinevatel põhjustel on see alati ära jäänud.

Ka White tunnistas, et praegu ei ole kavas Nurmagomedovi ja McGregori kordusmatši ja fännid tahavad eelkõige näha, et Ferguson saaks võimaluse heidelda tiitlile.