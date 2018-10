Nurmagomedov rääkis lähemalt matšist McGregoriga: vaevlesin enne võitlust krampide käes

Nurmagomedov sõnas Venemaa meediale antud intervjuus, et kaalulangetamisel olid tõsised tagajärjed. "Öö enne võitlust ma ei maganud hästi. Olin kaalu kaotanud ning tundsin end halvasti. Ma olin krampides. Kui ma oleksin kaotanud, ei räägiks ma sellest teile, sest see kõlaks vabandusena."

"Ma ei teadnud, kas ma võidan, aga uskusin oma võimetesse," sõnas Dagestani vabavõitleja. "Mind üllatas, kui palju McGregor mind provotseerida üritas."

Nurmagomedov selgitas lähemalt, millest sai alguse matšijärgne kaklus, kus venelane ründas McGregori kaaslasi ning iirlane kakles Nurmagomedovi tiimikaaslastega. "Kui ma võitsin, tahtsin McGregorile selgeks teha, et ta ei tohi selliseid asju öelda. Üksteise mõnitamine on muutnud sporti, me tahame sellest vabaneda." McGregor oli kohtumise eel solvanud Nurmagomedovi, tema isa ja nende usulisi veendumusi.

"Kõik minu vastased on minuga kätt surunud pärast kohtumist. McGregor seda ei teinud. Tema algatas sõja," lisas Nurmagomedov.

Lisaks süüdistas Nurmagomedov UFC-d selles, et nemad korraldasid tänavuse aasta kevadel bussirünnaku, kus McGregor koos kaaslastega ründas bussi, kus olid Nurmagomedov ja teised UFC vabavõitlejad. "Mind solvas, et matši eel räägiti bussirünnakust vaid selles võtmes, et mina ei julgenud bussist välja tulla ja iirlasele vastu astuda. Kui mõtlen kogu olukorrale tagasi, on mul palju küsimusi, millele mul vastust pole."