Nurmagomedov kavatseb Mayweatherit võõrustada Lužniki staadionil 100 000 silmapaari ees

Nurmagomedov andis sotsiaalmeedias teada, et arutluse all oli Mayweatheri kutsumine Moskvasse Lužniki staadionile. "Oleme kindlad, et suudame kohale meelitada 100 000 pealtvaatajat, samuti ka maailmarekordilise koguse pealtvaatajaid tasulises televisioonis," kirjutas hiljuti matšis Conor McGregoriga tiitlit kaitstnud Dagestani võitleja.

"Ning kõige tähtsam on, et mu isa saab mu nurgas olla. Moskvasse sõiduks pole viisat vaja. Küsimus mu fännidele: kas te usute minusse? Või arvate, et ta nokauteerib poksiringis ka minu?"

Eduka karjääri viimase matši 2017. aasta augustis pidanud Mayweather on teatanud, et kohtub 2019. aastal nii Nurmagomedovi kui ka Mcgregoriga, kelle ta mullu suvel juba korra nokauteeris.