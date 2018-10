Nurmagomedov esitas UFC-le ähvarduse: kui karistate minu venda, jääte ka minust ilma!

Nurmagomedov teatas täna sotsiaalmeedias: "UFC, kui te otsustate Tuhhugovi vallandada, siis peate arvestama, et kaotate ka minu! Meil on Venemaal kombeks, et me ei reeda oma vendi kunagi. Kui te otsustate ta vallandada, siis ärge unustage mulle minu puruksrebitud lepingut saata, sest vastasel juhul ma rebin selle ise puruks."

Tuhhugovit ähvardab karistus, sest ta ronis tiitlimatši järel koos teiste Nurmagomedovi tiimi liikmetega ringi ja ründas McGregorit.

UFC president Dana White teatas Las Vegases peetud tiitlimatši järel, et puhkenud skandaal on "kole ja tülgastav" ning Nevada spordikomisjon on algatanud põhjaliku uurimise.

Kuigi Nurmagomedovile anti võiduka matši järel UFC tiitlivöö, pole Dagestani võitleja teenitud 2 miljoni dollari suurust auhinnaraha erinevalt McGregorist veel kätte saanud,

"Minu teenitud honorari võite endale jätta! Aga vaadake, et see teile kõrri kinni ei jää," teatas Nurmagomedov saamata preemia kohta UFC-le.