Number One Fight Show: Vorovski ristab kindad maailmaklassiga, Moisar astub taas võitlusse

25-aastase Bayrak'i näol on tegemist kuni 86-kilogrammiste World Fighting League'i maailmameistriga, kelle saavutusi on saanud jälgida võitlusspordisõbrad nii Eurospordist kui teistelt telekanalitelt.

Stiililt on seejuures Vorovski ja Bayrak suhteliselt sarnased. Mõlemad armastavad madalaid ja kiireid jalalööke ning teevad suurema töö kätega lähidistantsilt.

Moisar taas ringis

Eesti populaarseim ja kindlalt tihedaima võitlusgraafikuga Mirkko Moisar astub taaskord ringi ka Number One Fight Show’l. Alles hiljuti ülipingelises duellis favoriidiks peetud Kaupo Arro profipoksiringis alistanud Moisar astub K-1 matšis vastamisi brasiillase Yannick Mertensiga.

Mertensi näol on tegemist samuti väga aktiivse võitlussportlasega, kelle viimased lahingud on aset leidnud just Euroopas. Mees on võidelnud Prantsusmaal, Itaalias ja mujal ning võitnud publikute südameid hulljulge rünnakuga. Vastaste ründav stiil aga just sobibki Moisarile, keda pole veel kunagi nähtud ringis taganemas.

Lisaks Moisarile astuvad omavahel vastamisi kaks eestlase viimast vastast - suurrivaal Maxim Spodarenko ning kreeklane Meletis Kakoumpavas. Spodarenko oli mees, kes Moisari üleelmisel üritusel nokauteeris, kuid seejärel võimsas lahingus Moisarile alistus. Kakoumpavasega pidas Moisar südika duelli maha enne Spodarenko vastu astumist. Saab näha, kumb võitleja selles vastusseisu peale jääb.

Lisaks nimetatutele on ringis K-1 ning taipoksi Eesti suurlootus Andi Uustalu - Viimsi Tygersi kasvandik, kes on näidanud juba võimsaid esitusi Tai suurimal võitlusspordiüritusel Max Muay Thai ning võtnud võimsaid võite mujalgi. Uustalu läheb seekord vastamisi kaasmaalase Andres Oitsraiga - kunagise kikkpoksi kuni 16-aastaste maailmameistrivõistluste kuldmedalimehega.

Üliraskekaalus saab kaasa elada Uku Jürjendalile, poolraskekaalus on K-1 võitlusringis Aleksandr Biba ning keskkaalus Daniil Grjadovkin. Kokku leiab suurüritusel aset kaheksa lahingut.