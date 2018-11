Nokauti löödud 13-aastane taipoksija suri, noormees oli pidanud juba üle 170 matši

Pühapäeval Bangkoki eeslinnas Samut Prakarnis toimunud matšis nokauteeriti 13-aastane võitleja Anucha Tasako, kes suri hiljem haiglas, kirjutab The New York Post.

13-aastane noormees suri arstide sõnul peavigastuste tagajärjel. Tais ei ole peakaitsmete kasutamine tavapärane ning pühapäevase matši video tõestab, et peakaitset ei kandnud ka Tasako, kes võitles endast aasta vanema Nitikron Sondega.

Tais on noorte seas taipoks ülimalt populaarne ning paljude jaoks on see ainuke viis raha teenimiseks. Eriti oluline on võitlusspordist tulev tasu maapiirkondade elanike seas.

Tai ametivõimud soovivad edaspidi keelustada alla 12 aastaste noormeeste võitlused, kuid pessimistide hinnangul ei lähe selline seadus läbi. Kompromissina on pakutud vanusepiiraguks ka 10-eluaastat.

Mitut võitlusspordiklubi esindav advokaat Sukrit Parekrithawet leidis, et võitlejana nime Petchmongkol S. Wilaitong kasutanud Tasako juhtum on pigem erand ja tema surmajuhtumi põhjustas kehva korraldusega võistlus.

Tai telekanali Thai PBS teatel alustas Tasako võitlemisega juba kaheksa-aastaselt ning praeguseks oli ta pidanud juba üle 170 ametliku matši. Noormees võitles kaalukategoorias kuni 41 kg ning tema treeneriks oli onu, kelle juures elas ta pärast vanemate lahutust.