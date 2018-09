Naisjuunioride maailmameister Astrid Johanna Grents teeb Duel 2 Fightil profidebüüdi

Võitluskunstidega sattus Astrid tegelema läbi kuulutuse ja alates esimesest trennist jäi pisik sisse. Praeguseks on tegemist juba juunioride maailmameistriga. “See on nii mitmekülgne ala. Sa ei tööta ainult kätega, vaid ka jalgade ja põlvedega,” rääkis Astrid. Oma tugevusteks peab Astrid sirgeid käelööke ja jalalööke jalgadesse. Neiu sõnul on tema nõrkuseks lähidistants ja lähilöögid.

Astrid Johanna vastaseks on Tartus toimuval Duel 2 Fightil leedulanna Greta Giedraityte, kellega on ta ka varem kohtunud. “See oli paar aastat tagasi Leedu K-1 openil ja ma võitsin teda punktidega 3:0, aga ei olnud kerge. Seekord ka ei tule kerge,” ütles Grents. Neiu sõnul on tema eeliseks leedulanna ees pikkus, sest siis saab ta kaugelt võidelda, mis sobib tema stiiliga paremini.

Astrid Johanna treener Kevin Renno peab tüdrukut üheks andekamaks ja töökamaks nooreks võitlejaks, kellel on helge tulevik. “Selles ma ei kahtlegi, et ta oma Dueli vastase võidab. See on tal küll esimene profimatš, aga nähes, kuidas ta trennis pingutab ja kuidas ta teeb harjutusi meestega võrdselt, ei anna ta kuskil grammigi järele,” kiitis Renno naisvõitlejat.

15. septembril Tartus toimuva Duel 2 Fighti õhtujuht on Genka. Piletid üritusele on juba saadaval Piletilevist. Lisaks on võimalik osta VIP laud ringi äärde, mis sisaldab parimat vaadet, eraldi sissepääsu ja suupisteid.



