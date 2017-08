Nädalavahetusel lüüa saanud MMA võitleja suri haiglas

Möödunud nädalavahetusel USAs Bostoni lähistel Plymouthis matši kaotanud MMA võitleja Rondel Clark suri teisipäeval haiglas.

26-aastane Clark tunnistati surnuks teisipäeva hommikul. Laupäeval toimunud matšis kaotas ta tehnilise nokaudiga ning kanti ringist ära kanderaamil.

Pealtnägijate ja kommentaatorite sõnul ei pruukinud Clarki surma otseseks põhjuseks olla ringis saadud hoobid - tema vastane Ryan Dunn oli matši lõpus väga väsinud ning kõvasti lüüa ei jõudnud.

Haiglas selguski, et Clarki kehva seisundi põhjuseks oli tõsine vedelikupuudus ning neerupuudulikkus. USA meedias spekuleeritakse, et see võis tuleneda eelnevast tõsisest kaalukaotusest, mille Clark läbi tegi, et võitluskaalu jõuda.