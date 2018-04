Nabi võitis, kuid Soome-Eesti maavõistlusest väljusid võitjatena soomlased

Ootuste kohapealt jääb treener tagasihoidlikuks. “Ma loodan, et meie koondise vanemad liikmed Heiki ja Eerik näitavad homme südikat maadlust. Juunioridele on see kindlasti väga tugeva taseme turniir ja nende puhul ma kohti ennustada ei tahaks. Juunioride puhul on tore, et nad saavad osa võtta sellisest kõrgetasemelisest võistlusest ja ma usun, et see, kui koju tuleb nii tugeva taseme võistlus, annab neile kindlasti indu juurde, et ka edaspidi maadlusega tegeleda," rääkis Kotkas.

Kuigi treener kohti ennustada ei soovi, ootab ta võistlejatelt ilusat maadlust. “Ma jään rahule sellega, kui näen meie poistelt ilusat ja südikat maadlust. See on praegusel hetkel minu jaoks kõige olulisem. Loomulikult spordis tahame alati võita, kuid samas kui mõni juunior teeb mõne väga tasavägise matši, siis ma ei ütleks, et see on halb tulemus,” selgitab Kotkas.

Kristjan Palusalu mälestusvõistlused maadluses toimuvad 7. aprillil. Võisteldakse nii vaba- kui ka kreeka-rooma maadluses. Võistlusi korraldavad Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Maadlusliit.

Ajakava:

Kell 11 - kreeka-rooma maadlus / vabamaadlus

Kell 16 - võistluste pidulik avamine

Kell 16.30 - finaalid ja autasustamine

Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.