Moisari võit The League'i kaheksa mehe turniiril kütab kirgi. Kevin Renno: laskem rahulikult emotsioonidel lahtuda

Endine võitleja Edvin-Erik Kibus on avalikult protestinud. Mida talle öelda?

Ma arvan, et kõik, kes on nii negatiivselt sõna võtnud, peaksid laskma rahulikult emotsioonidel lahtuda, vaatama mängu veel korra üle ja lugema punkte ja siis saavad nad otsuse teha. Me kindlasti teeme kokkuvõtva video üritusest, kus siis kohtunike ja sportlastega räägime punktisüsteemist ja räägime ka sellest lisaraundimatšist. Meie peakohtunik on juba nõu küsinud nii Valgevene kui ka Leedu kohtunikult, kumbki ei näe probleemi. Meile kellelegi ei meeldi, kui meie otsust tehakse maha ja öeldakse, et see on vale otsus. Mulle on südamerahu tekitanud see, et pärast võitlust rääkisin kõigi külalistega, kes meil olid Taanist, Rootsist, Hollandist, Valgevenest − keegi ei kritiseerinud nii nagu Edvin-Erik Kibus. Aga võitlussport on kord selline, et ikka leidub neid, kes ei ole kohtunike otsusega rahul. Samas Leedu meeskond ei protesteerinud ja nad tunnistasid isegi seda, et nad ei olnud valmis lisaraundiks ja olid arvestanud, et nad kolme raundiga kaotasid. See lisaraund oli tasavägine − Mirkko töötas vähem, aga tegi rohkem tabavaid lööke, teenis sellega rohkem punkte ja võit läkski talle.

Millist tagasisidet veel on olnud?

Rääkisin Maikel Asturi meeskonnaga Viimsi Tigers Gym, kes samuti ütlesid, et vaatasid matši lisaraundi üle, lugesid näppudel punkte ja jäid seejärel kohtunikuga ühele meelele, et võit läks Mirkkole. Kuigi nad olid ka kohapeal pettunud, sest Jasiunas alustas tugevalt, aga järelvaatamisel oli selge, et enamik lööke oli suunatud kaitsesse ja neid ei saanud punktina hinnata.