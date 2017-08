Moisar on valmis Nurmsoo ja Reilsoni matši korraldama Xplosioni raames

Võitlusspordiürituste korraldaja ja kikkpoksija Mirkko Moisar pakub Pärnu meestele Romet Reilson ja Kaijo Nurmsoole matši Tallinnas Xplosioni raames.

Nurmsoo ja Reilsoni vastasseis kütab kirgi juba mitu kuud ette. Kõik sai alguse Reilsoni Delfi TV erisaates välja öeldud lausest, et Pärnust talle enam tugevaid vastaseid ei leidu. Nurmsoo haaras sõnasabast kinni ning kutsus Purustaja hüüdnime kandva Reilsoni välja.

"Sa ütled intervjuus, et sulle pole kodukandis piisavalt teravate

löökidega vastast, kes sulle pinget pakuks. Noh naljamees, selle poolest

ma tuntud olengi ehk oma teravate löökide poolest. Seda võivad kõik mu

vastased kinnitada. Sinust nooremana võitlesin juba Hong Kongis tiitli

peale ning tegin tais mitmeid fight'e. Sina võitled mingite tundmatutega

ja hakkad ennast kõige paremaks tituleerima," kirjutas Nurmsoo ühes oma Facebooki postituses.

Reilson võttis mõned päevad hiljem pakkumise vastu, öeldes Delfi vahendusel: "Iga mees vastutab oma sõnade eest. Samas tean, et väjakutse on sinu

teadmisel kirjutatud teise mehe poolt. Rõõmuga võtan su väljakutse vastu

ja mul on tegelikult kahju, et selle ärplemise taga pole sellist taset

nagu seal väidetakse. Matši reegliteks valin MMA."

Moisar on valmis asja ära korraldama suurel areenil ehk järgmisel Xplosionil. Ta arvab, et selline vastasseis tuleks ära lahendada võimalikest professionaalseimal moel ning mõlema mehe jaoks neutraalsel pinnal.

"Selline kahe mehe vahel pikalt kestev eelmäng kujundab matši ümber teatud loo, mida kajastatakse palju ja mille lõppvaatust soovivad fännid kindlasti näha. Teatud mõttes võiks siiski olla trash talk'iga ettevaatlik, sest ringis tuleb oma sõnade eest vastuseid anda. Teatud piire ületades võib see pigem poksija enda ja kogu ala mainele negatiivselt mõjuda," kommenteeris Moisar.

"Igale mehele see kindlasti ei sobi. Vaadake kasvõi Klitškod, kes on alati väga härrasmehelikult end üleval pidanud ja siiki suuri tegusid teinud."

Vastasseisu ennast hinnates, eriti arvestades, et matš toimub MMA reeglitega, peab Moisar kergeks favoriidiks Reilsonit. "Romet on kindlasti massiivsem ja füüsiliselt tugevam ning seetõttu võiks ta olla maasvõitlusel domineerivam," ütles ta.

Nurmsoo kohta teab Moisar vähe ning tema teada pole ta ammu võistelnud. "Seega võib see olla tema võitlusvalmiduse osas miinuseks. Tema plussiks on samas kiirus ja püstivõitluse oskus, sest mees on taipoksija taustaga," lisas Moisar.