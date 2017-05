Moisar astub vastamisi tuttava mehega: matš tuleks lõpetada enne kella - see on minu soov!

Populaarsem ning kaugelt tihedaima graafikuga Eesti võitlussportlane Mirkko Moisar astub reedel ringi kohaliku tasandi suurimal võitlusüritusel Number One Fight Show, minnes vastamisi teada-tuntud Maxim Spondarenkoga.

Spondarenko on varasemalt mitmel korral 3000-pealise publikuga Number One Fight Show'l kaasa löönud, olles näidanud ennast südika võitlejana paljudele. Ka Moisarile endale.

Moisar oli viimati ringis alles aprilli keskel Xplosionil, alistades lisaraundini läinud matšis 19-aastase poolaka Adam Gielata.

Arvesse võttes eelseisvat lahingut Spondarenkoga, on paslik meenutada Moisari matši poolakaga.

Matši eel leidis saalis aset koomiline vahejuhtum, kui üks pealtvaatajatest Moisarile karjus: "Kaks korda pikemad käed!" Viide sellele, et poolakas oli Moisarist tõepoolest peajagu pikem. Moisar, kes muidu on ringi saabudes täielikult endasse tõmbunud, võttis üllatuslikult vaevaks fännile vastata: "Tugevad jalad!" Saali läbis naerupahvakas.

Nimelt on Moisar taas sarnases olukorras. Ka seekord on vastane temast pikem, kes asub kindlasti võimsate käelöökidega Moisarit distantsil hoidma.

"Spodarenko plussideks on jalgade tehnika ja kiirus. Maximil on kindlasti potentsiaali minu vastu astumiseks," räägib Moisari eelseisva lahingu kohta. "Pikkus minu stiili otseselt ei muuda. Pigem vaatan, kas vastane tegutseb rohkem käte või jalgadega ja vastavalt sellele teen enda plaanid. Kogemused on need, mis lõpuks saatuslikuks saavad."

Kui nii, siis peaks selget eelist omama just Moisar, kes karjääri jooksul pidanud vastasest tervelt 80 matši enam - Spondarenkol on kirjas 17 võitu 26-st lahingust, Moisaril 106 matši ja 84 võitu.

"Olen teda palju võitlemas näinud ja tema mind. Me mõlemad teame täpselt, millega tegu saab olemas. Lubadusi fännidele mulle anda ei meeldi, aga matš tuleks lõpetada enne lõpukella - see on minu isiklik soov."

Kas Moisar täidab oma soovi, seda saab näha juba eeloleval reedel Tondiraba Jäähallis, kus koos temaga astuvad ringi veel Maxim Vorovski, Markko Moisar, Rain Karlson, Rustam Gurbanov jt.