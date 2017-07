Mõisaküla laukaare alune muutub teist aastat järjest profipoksiareeniks

Mõisaküla linna suvepäevade raames toimub 4. augustil Viljandimaa ajaloo suurim võitlusspordi üritus Mõisaküla Fight 2017. Võistlustules on erinevates kaalukategooriates nii Eesti kui ka naaberriikide võitlejaid.

Oodata on Viimsi Tigers Gym, Tugev Tahe, Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia, Kondor Fight Club, Power Fight, Tartu Taipoksi Klubi ja Kickboxing Team Finland esindajaid.

Fightshow algab kell 17. Õhtu jooksul saab kaasa elada 6-7 erinevas kaalukatekoorias matšile. Üritus toimub K-1 ja profipoksi reeglite järgi ilma kaitsmeteta. Osa võtavad esialgu võistlejad Eestist ja Soomest, kuid lisanduda võib ka lätlasi, sest läbirääkimised selles küsimuses alles käivad.

Juba teadaolevatest matšidest toimuvad järgmised heitlused 1. Andri Lannajärv VS Ringo Tipp (91+kg, boxing rules 3x3 min); 2. Marko Šults VS Renar Saaremets (-71 kg, K-1 rules 3x3min); 3. Ott Remmer VS Kaijo Nurmsoo (-71 kg, K-1 rules 3x3min) ja 4. Sergei Makejev VS Henri Kurttila (-70 kg, K-1 rules, 3x3min). Fightcard uueneb lähiajal. Võistlejate kaalumine toimub 3. augustil kell 15 Abja spordi- ja tervisekeskuse fuajees.

Ürituse korraldaja Henri Helemäe sõnul toimub poksivõistlus sel aasta teist korda ning seda suuremalt ja professionaalsemalt kui esimesel aastal. Idee korraldada selline üritus Mõisaküla linna päevade raames tekkis mullu temal, see leidis sõprade seas heakskiitu ning õnnestumise järel otsustati sellest traditsioon kujundada. Henri ise võttis mullu samuti poksivõistlusest osa ning kavatseb seda ka tänavu teha.

Eelmisel Mõisaküla Fight võistlusel toimus kuus matši ja publikut oli 500-600 inimest, tänavu oodatakse kohale suuremat poksifännide hulka. Poksiring pannakse üles Mõisaküla Suveaeda laulukaare alla terassile.

Peale võistlust esineb suveaias Ott Lepland & Bänd. Õhtule lisab hoogu DJ GSG ja AMICI Tantsutüdrukud.