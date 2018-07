Mõisaküla Fightil osalev Andre Kaljurand: olen näinud, kuidas vanad jooksevad peldikusse oksendama enne matši

Sergei Makejev alistas mullu lisaraundis Henri Kurttila, kuid soomlasele see otsus ei sobinud ja ta nõudis korduskohtumist. Sergei on võitluseks valmis. „Tehniline ja kiire,“ arvab napisõnaline Eesti võitleja vastase kohta.

Aset leiab ka Mõisaküla esimene naistevõitlus, kus vastamisi lähevad 17-aastane Karoliina Niinelo ja 19-aastane Crista Padu.

Mõisaküla Fight 3 paarid:

Ott Remmer (18-9) vs Arvydas Gerve (16-5)

Daniel Forsberg (45-15) vs Juri Orlov (6-1)

Sergei Makejev (7-9) vs Henri Kurttila (14-7)

Marko Šults (15-14) vs Dmitri Tsvetkov (6-5)

Andre Kaljurand (1-1) vs Karl Komlev (5-1)

Kevin Jallai (3-3) vs Robert Poštaritsa (2-1)

Karoliina Niinelo (1-2) vs Crista Padu (3-2)

Lauri Kodres (0-1) vs Rasmus Madiberg (0-1)