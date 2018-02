MMA-staar võib mõrvakatse eest minna pikaks ajaks trellide taha

Brasiiliast märit MMA-võitlejat Marlon Sandrot süüdistatakse kahes erinevas kuritöös tema endise kihlatu vastu, millest üks on mõrvakatse, teatab MMAfighting.com.

Politsei andmetel juhtus esimene insident detsembris. Siis vigastas Sandro Tayssa Wuensche kätt, kägistas teda keset tänavat ja kui naine teadvusele tuli, siis jätkas sportlane naise peksmist.

Wuensche süüdistab Sandrot ka veebruaris tema majja sisse murdmises, noaga ähvardamises ja padjaga lämmatamises. Mehe rünnaku põhjuseks on see, et ta süüdistab endist kihlatut tema karjääri rikkumises.

Kui Sandro mõlemas teos kohtus süüdi jääb, võib ta minna vangi kuni 20 aastaks.