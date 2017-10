Mis on Muay Thai Liiga ja kus seda Eestis näha võib?

Eesti tuntuim taipoksitreener Kevin Renno on vedamas võistlussarja Muay Thai Liiga, kus võistelda saavad lapsed, noorikud ja ka päris täisealised taipoksiharrastajad.

11. novembril algusega kell 12 toimub Sparta spordiklubis Muay Thai Liiga teine etapp, mille kontrollkaalumine leiab aset kell 10-11. Selle hooaja esimene etapp toimus septembri viimasel päeval ja siis võisteldi laste, kadettide (14-15-aastased), juunioride (16-17-aastased) ja seenioride (18+) klassis.

Muay Thai Liigat on korraldatud juba ligikaudu 10 aastat, varasemalt nime Harrastajate Võistlused all. “Eesmärk on üritusel väga lihtne – et kõik saaksid võimalikult ohutus ja turvalises ning võrdses keskkonnas proovida taipoksivõistlusi või siis kasvatada enda matšide arvu,” selgitab KRVA asutaja ja treener Kevin Renno.

“Aastas teeme neli-viis etappi. See on kõigile hea hüppelaud enne minekut näiteks kasvõi Eesti meistrivõistlustele, mis toimuvad juba turniiri vormis ja kus võib teinekord tulla ka juba väga tõsine vastane. Eesti Muay Thai Liigal pannakse paarilised paika vastavalt treeningkogemusele, kaalule ja vanusele. See teebki sellest sellise hea võrdse vastasseisu.”

Noorim võistleja esimesel etapil oli kuueaastane. Võistlemine on Kevin Renno sõnul ka lastele üsna ohutu, kuna neil on kaitsevarustus peal, nende löögid pole tugevad ja seetõttu pole ükski laps kunagi viga saanud. Küll aga annab see lapsele väga olulise elukogemuse.

“Saades vanemate poolt tagasisidet, siis kindlasti on enesekindlus see, mida lapsed siin saavutavad. Kui nad tunnevad, et nad oskavad enda eest seista, siis muudab see lapse rahulikumaks, enesekindlamaks ja see annab juba usku ja tahet, tegutseda,” ütleb Renno.