Mirkko Moisarile finaalis kaotanud noor leedulane: lisaraundi võitsin kindlalt mina!

21-aastane leedukas, kes on ühtlasi Leedu, Läti ja Eesti muay thai meister, jäi pärast lisaraundi aga kohtunikega eriarvamusele.

"Arvan, et kolmas raund oli väga tasavägine. Kui ta oleks pärast kolmandat võitjaks kuulutatud, poleks mul mingit probleemi. Aga lisaraund... Sada protsenti minu võit!" ütles Jasiunas. "Tundsin end enne finaali suurepäraselt. Ma polnud kunagi varem sellises formaadis võidelnud."

Moisar kommenteeris ise finaali järgmiselt: "Otsus lisaraund määrata oli üllatav. Ma isegi ei teadnud, et selline variant eksisteerib. Arvasin, et domineerisin matši tänu oma jalalöökidele. Tavaline värk - rahvas tahab pulli saada, pandi veel kolm minutit otsa. Selline see sport on. Võit tuli raskelt, energiat lisaraundis enam polnud. Jalad olid valusad, liikuda oli keeruline. Aga mul oli hea meeskond, kes mind kõvasti surus. Kõik koos saime sellega hakkama!"

